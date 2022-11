Weihnachtliche Magie lässt Weinberg erstrahlen

Einzigartiger Lichterzauber und Adventmarkt auf der Domäne Lilienberg in Südkärnten

Mir war es ein persönliches Anliegen, dass wir als Domäne Lilienberg dieses einzigartige Ausflugsziel für die gesamte Familie konzeptioniert haben. Unser Ziel ist es Jung & Alt zum Staunen zu bringen und den Glanz der Vorweihnachtszeit in die Gesichter zu zaubern. Der Lichterpark im Weingarten der Domäne Lilienberg hat eine ganz eigene Magie. Wir schaffen damit eine Attraktion, die Südkärnten im wahrsten Sinne des Wortes erstrahlen lässt Mirjam Orasch, Winzerin der Domäne Lilienberg

Kärnten, Tainach (OTS) - Adventmarkt & Lichterpark auf der Domäne Lilienberg in Tainach/Kärnten

AUSSERGEWÖHNLICH. SPANNEND. MAGISCH

Eröffnung Donnerstag, 24. November 2022 17:00 Uhr mit Segnung

Über 200 Figuren & Leuchtobjekte, 60.000 energieeffiziente LED´s und hunderte Kilometer Lichterketten sorgen für ein magisches Erlebnis für Jung & Alt



Öffnungszeiten:

Lichterpark | 24. November 2022 bis 29. Jänner 2023

Adventmarkt | 24. November 2022 bis 23. Dezember 2022

immer Donnerstag bis Sonntag 15:00 – 21:00 Uhr

Mirjam Orasch, die Winzerin der Domäne Lilienberg öffnet auch 2022 wieder die Pforten zum zauberhaften Adventmarkt und magischen Lichterpark im Weingarten der Domäne Lilienberg. Wer sie kennt weiß, sie tüftelt gerne an einzigartigen Projekten. 2021 startet Sie mit dem Lichterpark in den Parkanlagen der Domäne Lilienberg. Die Domäne Lilienberg verzaubert sich in ein Lichtermeer aus Fabelwesen, Drachen, Einhörnern und mystischen Figuren, welche man bei einem gemütlichen Rundgang durch den Weingarten, Japanischen Garten & dem hauseigenen Waldpark bestaunen kann. Heuer kamen wieder einige neue Figuren dazu und mit einem umfangreichen Rahmenprogramm läutet die Domäne Lilienberg die Adventzeit ein.



Unter dem Motto „AUSSERGEWÖHNLICH. SPANNEND. MAGISCH“ lädt Kärnten´s südlichstes Weingut ab Donnerstag, den 25. November 2022 zu diesem Erlebnis für die ganze Familie ein. Dieses touristische Leuchtturmprojekt soll als magischer Anziehungspunkt in Südkärnten österreichweit etabliert werden.

Der Rundgang dauert ca. 1,5 Stunden (je nach Schrittgeschwindigkeit), es wird gutes Schuhwerk und warme Bekleidung empfohlen (Freiluftveranstaltung). Der Weg ist mit einem geländegängigen Kinderwagen befahrbar.

Neben dieser einzigartigen Lichtinszenierung findet von 25. November bis 23. Dezember der traditionelle Adventzauber mit rund 14 Hütten und vielen traditionellen Handwerk und kulinarischen Köstlichkeiten statt. Die Besucher erwartet hausgemachter Glühwein, heiße Maroni und selbstgemachte Bäckereien, traditionelles Handwerk sowie kulinarische Geschenkskörbe. Auch Adventkränze und weihnachtliche Dekoration werden ausgestellt und können als kleines Geschenk erworben werden.

Infos unter www.lilienberg.at oder auf unserer Facebookseite https://www.facebook.com/lilienberg.at

FACTS LICHTERPARK & ADVENTZAUBER

Lichterpark auf der Domäne Lilienberg

Öffnungszeiten 25. November 2022 bis 29. Jänner 2023

Donnerstag bis Sonntag 15:00 – 21:00 Uhr

(geschlossen am 24. /25./31. Dezember 2022 und 1. Jänner 2023)

Eintritte (Tickets auch online unter www.lilienberg.at vorab kaufbar)

Erwachsene € 16

Kinder bis 6 Jahre freier Eintritt, von 6 - 15 Jahren € 9

Familienpakete (2 Erwachsene, bis zu 3 Kinder) € 36

Adventzauber auf der Domäne Lilienberg von 25. November bis 23. Dezember mit heißem Glühwein, Maroni & selbstgemachten Leckereien. Ebenfalls werden traditionelles Handwerk, Weihnachtdekoration und kulinarische Geschenks-Boxen angeboten. Öffnungszeiten Donnerstag bis Sonntag 15:00 – 21:00 Uhr. Feier Eintritt.

