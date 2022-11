Toto: Vierfachjackpot nach Garantierunde – 110.000 Euro warten

Solo-Zwölfer in Salzburg mit rund 6.200 Euro

Wien (OTS) - In der Toto Runde 46 stand ein Garantie Dreizehner auf dem Programm, das heißt, Toto hat den Dreizehner Gewinnrang auf exakt 100.000 Euro aufdotiert. Doch es gab – zum vierten Mal in Folge – keinen Dreizehner, und so blieben die 100.000 Euro im Gewinntopf. In der nächsten Runde geht es also um eine Vierfachjackpot-Garantierunde-Kombination und somit um rund 110.000 Euro.

Ein Salzburger tippte als einziger einen Zwölfer und war damit knapp dran am sechsstelligen Gewinn. Er scheiterte an Spiel 10 (Bristol Rovers gegen Peterborough United), wo er auf einen Heimsieg von Bristol setzte. Da er mit dem System 850 erfolgreich war, kommen zu den rund 6.200 Euro für den Zwölfer noch fünf Elfer, zehn Zehner und der 5er Bonus dazu, was seinen Gesamtgewinn auf fast 7.000 Euro erhöhte.

In der Torwette gelang es erneut niemanden, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen. Damit wartet im ersten Rang bereits ein Achtfachjackpot.

Annahmeschluss für die Runde 47A ist heute, Dienstag, um 16:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 46

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 100.000,00 – 110.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 6.163,10 12 Elfer zu je EUR 114,10 115 Zehner zu je EUR 23,80 204 5er Bonus zu je EUR 5,50

Der richtige Tipp: 1 2 X 1 X / X 1 1 2 1 2 1 1 X X 1 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 6.478,56 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 261,20 Torwette 3. Rang: 44 zu je EUR 14,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 162.688,65

Torwette-Resultate: 2:0 0:2 1:1 2:1 0:0

