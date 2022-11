AVISO: Charity-Weihnachtsmarkt zugunsten des Wiener Hilfswerks

Exklusive Weihnachtsware und Chorauftritt mit Sandra Pires beim Weihnachtsmarkt des Annemarie-Imhof-Komitees am 24./25. November.

Wien (OTS) - Das Annemarie-Imhof-Komitee für das Wiener Hilfswerk veranstaltet von 24. bis 25. November 2022 wieder einen ganz besonderen Benefiz-Weihnachtsmarkt. Dieser findet heuer in einer neuen Location – beim Heurigen Hengl-Haselbrunner – statt. Hier gibt es exklusive Weihnachtsware und stimmungsvolle Weihnachtslieder vorgetragen vom „Chary Ladies“ Chor unter der Leitung von Sandra Pires.

Ein besonderer Rahmen, besondere Menschen, ein besonderes Angebot, ein besonderer Zweck: Der im 19. Bezirk bereits traditionelle Weihnachtsmarkt des Annemarie-Imhof-Komitees findet heuer zum ersten Mal beim Heurigen Hengl-Haselbrunner in Döbling (Iglaseegasse 10) statt und ist das Highlight der Saison. Der Reinerlös des Verkaufs von liebevoll selbst gefertigten Weihnachtswaren, wie Keksen, Marmeladen, Schmuck, Adventkränzen oder verschiedener Handarbeiten, kommt den Freizeiteinrichtungen des Wiener Hilfswerks für Menschen mit und ohne Behinderung zugute. Für beste Stimmung sorgt der „Chary Ladies“ Chor, unter der Leitung der prominenten Sängerin Sandra Pires.



Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt

Donnerstag, 24.11.2022, 16.00–22.00 Uhr; 19.00 Uhr: Auftritt des Chors „Chary Ladies“

Freitag, 25.11.2022, 16.00–22.00 Uhr; 17.00 Uhr: Auftritt des Chors „Chary Ladies“

Ort: Heuriger Hengl-Haselbrunner, Iglaseegasse 10, 1190 Wien



Das Annemarie-Imhof-Komitee für das Wiener Hilfswerk

Das Annemarie-Imhof-Komitee unter dem Vorsitz von Unternehmerin Mag. Barbara Feldmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Projekte des Wiener Hilfswerks zu unterstützen, die nicht oder nur zu einem geringen Teil durch die öffentliche Hand finanziert werden. Bereits seit mehr als 30 Jahren engagieren sich die Mitglieder im Rahmen von karitativen Aktivitäten und unterstützen soziale Projekte des Wiener Hilfswerks. Viele der Veranstaltungen des Komitees haben bereits Tradition, so etwa der Festabend, die Benefizquadrille und der Benefiz-Weihnachtsmarkt. Weitere Informationen: www.imhofkomitee.at



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

