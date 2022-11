Frankreich: Neues Mautsystem spart 30.000 Tonnen CO2 pro Jahr

Wien/Paris (OTS) -

Weniger Emissionen, weniger Stopps mit neuem Mautsystem von Kapsch TrafficCom

Keine Warteschlangen mehr an Mautstellen

Kapsch TrafficCom gewinnt Auftrag vom französischen Autobahnkonzessionär SAPN zur Lieferung eines barrierefreien Mautsystems.

Täglich nutzen Millionen Menschen französische Autobahnen – lange, emissionsintensive Staus und Wartezeiten stehen auf der Tagesordnung. Das neue Mautsystem macht den Verkehr flüssiger (insbesondere an Wochenenden und an Tagen mit hohem Verkehrsaufkommen), reduziert Emissionen und erhöht die Attraktivität der Regionen Île-de-France und Normandie. Das Mautsystem wird auf 250 km der Autobahnen A13 und A14 installiert, einer stark befahrenen Autobahnstrecke in Frankreich zwischen der Hauptstadt Paris und der Stadt Caen in der Normandie.

„Autofahrer müssen nicht mehr abbremsen oder an der Mautstelle warten, sondern können die Straße frei und ohne Mautunterbrechungen benützen, da die Zahlungen automatisch oder im Nachhinein durchgeführt werden können", erklärt Quentin Houet, Area Sales Manager bei Kapsch TrafficCom. „Mit dem System, zu dem Kapsch TrafficCom zentrale Bausteine liefert, werden 30.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart."

Kapsch TrafficCom liefert ein komplettes Set an Autobahnbrücken sowie die Schnittstellen zu zentralen SAPN-Systemen. Dabei werden die bestehenden Mautstationen durch Autobahnbrücken ersetzt, die in der Lage sind, Fahrzeuge zu erkennen, zu identifizieren, zu klassifizieren und die entsprechende Mautgebühr automatisch zu berechnen. Der Vertrag beinhaltet außerdem auch optionale Wartungsleistungen.

„Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt bei der Umstellung von herkömmlichen Mautstationen auf Free-Flow-Systeme, die eine nachhaltigere Mobilität und ein ungestörtes Fahrerlebnis für die Benutzer der Autobahnen A13 und A14 ermöglichen", so Quentin Houet abschließend.

Die Lieferung soll sofort beginnen, während die ersten Teile des neuen Systems in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 in Betrieb genommen werden sollen. Der freie Verkehrsfluss soll im Laufe des Jahres 2024 starten – die neue Lösung wird mit also mit möglichst begrenzten Auswirkungen auf den laufenden Verkehr eingeführt.

Mehr Infos: Presse | Kapsch TrafficCom

Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.

Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.

Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschafteten 4.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund EUR 520 Mio.

