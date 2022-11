Wiener Rotes Kreuz eröffnet Ballsaison

Am 18.11. wurde im Wiener Rathaus anlässlich des Jubiläumsballes des Wiener Roten Kreuzes mit rund 1.300 Gästen der Auftakt zur Ballsaison gefeiert.

Wien (OTS) - Nach zweijähriger Covid-Pause konnte der 10. Wiener Rotkreuz Ball mit einem bunten künstlerischen Abendprogramm aufwarten. Das diesjährige Motto lautete „In 80 Bällen um die Welt – Wien trifft alle Neune“, gemäß dem Motto waren Vertreter*innen aus den Rotkreuz-Landesverbänden der Bundesländer vor Ort. Ein feierlicher Einzug mit allen Fahnen der Landesverbände und der Bundesorganisation des Österreichischen Roten Kreuzes in den Festsaal eröffnete den Ballabend offiziell.

Eröffnung bis Mitternachtseinlage

Stardesigner Nhut La Hong lud Design-Kolleg*innen aus ganz Österreich ein, ihre Trachten-Ideen phantasievoll umzusetzen, um gemeinsam mit den Landesverbands-Fahnen den Einzug zu begleiten. Moderiert wurde der Wiener Rotkreuz Ball von zwei österreichischen TV-Stars: Proschat Madani und Rudi Roubinek. Starmania-Gewinner Stefan Eigner untermalte die Eröffnung musikalisch mit der Hymne „So long“. Prof. Thomas Schäfer-Elmayer war mit dem Jungdamen- und Jungherrenkomitee für die Eröffnung in Walzerformation zuständig.

Staatsopernbariton und Wiener Rotkreuz Ballbotschafter Clemens Unterreiner sang „Wien, Wien nur du allein“ im Rahmen der Eröffnung. Später tanzte Zahnärztin und Profitänzerin Kristina Worseg zu „I am from Austria“. In der Bundesländer-Lounge konnten die Besucher*innen unter Moderation von Drag Queen Grazia Patrizia einen Linkswalzer-Workshop besuchen.

„Falco – Das Musical“ wurde durch die Darsteller*innen Alexander Kerbst und Stephanie Kock und den Tänzer*innen der Broadway Connection by Christina Decker auf die Ballbühne geholt. „Der Kommissar“, „Vienna Calling“ klangen dabei durch den Festsaal. Zwei Publikumsquadrillen sowie Disco mit Szene-DJ Johannes Willrader rundeten den Ballabend ab.

Karitativer Zweck

Der Reinerlös des Charity-Balles kommt zwei Projekten des Wiener Roten Kreuzes zu Gute: Das Kompetenzzentrum.MOBBING, hier werden von Mobbing Betroffene innerhalb des schulischen Umfeldes unterstützt, und dem Fonds für Familien in Not in Wien.

Das Wiener Rote Kreuz dankt an alle Gäste, Künstler*innen und Unterstützer*innen des 10. Wiener Rotkreuz Balles!

Fotos 10. Wiener Rotkreuz Ball 18.11.2022

Fotocredit: WRK/Holly Kellner



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Rotes Kreuz

Julia Riedler

Pressesprecherin

Mobil: +43/664/843 91 54

E-Mail: julia.riedler @ w.roteskreuz.at