CORUM verabschiedet sich von Christopher Kampner

Österreichs 1. CORUM-Mitarbeiter verlässt mit Ende des Jahres das Unternehmen

Wir haben Christopher 2017 an Bord geholt und ich erinnere mich daran sehr gut, denn er war einer unserer ersten 35 Mitarbeiter. Ich möchte mich gerne nicht nur persönlich bei ihm bedanken, sondern dies auch öffentlich zu tun: Danke, Christopher, für Deinen Einsatz für unsere Vision und unser Unternehmen und den durchaus herausfordernden Weg, den Du mit uns gegangen bist! CORUM Gründer und CEO Frédéric Puzin 1/3

Nicht nur sein fachliches Wissen, sondern auch seine Begeisterung haben Christopher immer ausgezeichnet. Wir bedauern es deshalb sehr, dass er sich dazu entschieden hat, sich einer neuen Aufgabe zu stellen. Zugleich freuen wir uns aber mit ihm, dass er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird. Wir wünschen ihm dafür das Allerbeste und wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Branche Carlos Romero, CORUM Head of International 2/3

Ich durfte in den vergangenen 5 Jahren miterleben und aktiv dazu beitragen, dass CORUM von einem Start-Up zu einem international erfolgreichen Player und einer anerkannten Größe im Fonds- und Investmentbereich in Europa wurde. Das war eine unglaublich spannende Reise, die mich sehr geprägt hat. Ich freue mich deshalb sehr, dass es auch nach meinem Abschied den einen oder anderen beruflichen Kontaktpunkt mit „meinem“ CORUM-Team geben wird. Christopher Kampner 3/3

Wien (OTS) - Seit dem Jahr 2017 war Christopher Kampner in Österreich für den Markteintritt und die Entwicklung von CORUM, einem internationalen Unternehmen für Investmentlösungen, in Österreich verantwortlich. Unter seiner Leitung wurden die beiden Gewerbeimmobilienfonds CORUM Origin und CORUM XL erfolgreich lanciert, sowie ein hochqualitatives Vertriebspartnernetzwerk mit über 200 Vermögensberatern aufgebaut. Rund 2.000 österreichische InvestorInnen haben CORUM in dieser Zeit über 30 Mio. Euro anvertraut.

CORUM Gründer und CEO Frédéric Puzin erinnert sich an Christopher Kampner als einen der ersten Kollegen des heute über 200 MitarbeiterInnen großen Unternehmens: „ Wir haben Christopher 2017 an Bord geholt und ich erinnere mich daran sehr gut, denn er war einer unserer ersten 35 Mitarbeiter. Ich möchte mich gerne nicht nur persönlich bei ihm bedanken, sondern dies auch öffentlich zu tun: Danke, Christopher, für Deinen Einsatz für unsere Vision und unser Unternehmen und den durchaus herausfordernden Weg, den Du mit uns gegangen bist! “

„ Nicht nur sein fachliches Wissen, sondern auch seine Begeisterung haben Christopher immer ausgezeichnet. Wir bedauern es deshalb sehr, dass er sich dazu entschieden hat, sich einer neuen Aufgabe zu stellen. Zugleich freuen wir uns aber mit ihm, dass er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird. Wir wünschen ihm dafür das Allerbeste und wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Branche “, so Carlos Romero, Head of International, über die Entscheidung.

Christopher Kampner blickt zurück: „ Ich durfte in den vergangenen 5 Jahren miterleben und aktiv dazu beitragen, dass CORUM von einem Start-Up zu einem international erfolgreichen Player und einer anerkannten Größe im Fonds- und Investmentbereich in Europa wurde. Das war eine unglaublich spannende Reise, die mich sehr geprägt hat. Ich freue mich deshalb sehr, dass es auch nach meinem Abschied den einen oder anderen beruflichen Kontaktpunkt mit „meinem“ CORUM-Team geben wird. “

Kampner wird noch bis Ende des Jahres im Unternehmen bleiben und für eine geordnete Übergabe sorgen.

Rückfragen & Kontakt:

CORUM Asset Management

Kommunikationsberatung Ulla Arias-Raab

Pressekontakt CORUM Österreich

+43 (0)650/962 37 14

ulla @ ulla-arias.com

www.ulla-arias.com