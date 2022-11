Jobmodel mit Zukunft: Maschinenring-Zeitarbeit

Linz an der Donau (OTS) - Österreich gehen laut Arbeitsministerium die Arbeitskräfte aus. Die Maschinenring Personal und Service eGen (MRPS) bietet die Lösung, nicht nur für Unternehmen sondern auch für Arbeitnehmer.

Im September meldete das AMS etwa 129.000 offene Stellen. Ein alarmierender Rekord, bei gleichzeitig niedrigster Arbeitslosenquote seit 14 Jahren. Laut AK* werden flexible, schnell einsetzbare Arbeitskräfte gesucht: Zeitarbeitskräfte.

Dieses enorme Potenzial spiegelt sich auch in der Stimmungslage am österreichischen Arbeitsmarkt wider. Aktuell gibt es in Österreich 100.577 Zeitarbeiter, was einer 1,5%igen Steigerung zum Oktober 2021 entspricht. Laut ZEITARBEIT kompakt** knackte man so aktuell zum dritten Mal in Folge die 100.000er Marke. Die Branche befindet sich damit im Jahresdurchschnittsvergleich auf Rekordkurs!

Trotzdem ist das Image der Zeitarbeit zumeist negativ behaftet, weil die Jobs oft nur kurzfristig und ohne Zukunftsaussichten sind. „ Nicht bei uns “, so Mag. Gertraud Weigl, Maschinenring Bundesgeschäftsführerin und Geschäftsführerin der Zeitarbeitssparte. „ Denn qualifizierten Fach- und Hilfskräften stehen mit einer Bewerbung Jobs in nahezu alle Branchen offen und wenn eine Überlassung endet, vermitteln wir die nächste. Manche Mitarbeiter sind bereits seit 30 Jahren über die MRPS angestellt und arbeiteten seither für verschiedenste Unternehmen. “

Zeitarbeit hat durch den Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt, hervorgerufen durch die neue Arbeitnehmergeneration, enormes Zukunftspotenzial. „ Bei uns ist auch die aktuell vielzitierte 25-Stunden, beziehungsweise 4-Tage-Woche nichts Neues. Das bedeutet auch interessante Jobperspektiven für die Generation Z und für Jobsuchende, die sich beispielsweise neben dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb etwas dazu verdienen möchten “, so Gertraud Weigl.

Zum Unternehmen

Die MRPS ist Branchenführer nach Dienstnehmern*** und ein sicherer, verlässlicher Arbeitgeber. Das Unternehmen gehört mit dem 2021 erwirtschafteten Gesamtkonzernumsatz von 93,29 Mio. Euro zu den Top 10*** der umsatzstärksten Personaldienstleister der Branche. Das Trend-Top-Arbeitgeber Ranking 2022 listet den Maschinenring (MRPS) außerdem seit Jahren unter den besten Unternehmen Österreichs. Auch laut LEADING EMPLOYER Österreich 2022 gehört der Maschinenring zu den Top 1 Prozent der Arbeitgebenden.

