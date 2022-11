Kindergartenzubau in Berndorf feierlich eröffnet

LH Mikl-Leitner: Wichtiges Signal in Richtung Zukunft und Optimismus

St. Pölten (OTS) - Am Standort Berndorf, Klostergasse 9, wurde am heutigen Nachmittag der Um- und Zubau des Kindergartens von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner offiziell eröffnet. Der nunmehr fünfgruppige Kindergarten bietet einerseits 80 Plätze für Kinder und andererseits genügend Platz für eine Kleinkindergruppe der Service Mensch GmbH (Volkshilfe). Die Segnung des Kindergartenumbaus nahm Pfarrer Christian Lechner vor.

„Die Eröffnung eines Kindergartens ist immer ein Signal in Richtung Zukunft und Optimismus“, sagte die Landeshauptfrau in ihrer Festansprache. Diese positive Zukunftsperspektive sei gerade in der aktuellen Zeit, die unglaublich viele Herausforderungen mit sich bringe, sehr wichtig. „Das Land Niederösterreich investiert in den gesamten Bereich der Kinderbetreuung, weil wir wissen, dass Familienpolitik auch Standortpolitik ist und wir mit dieser Initiative auch die Eltern und Großeltern entlasten“, führte Mikl-Leitner weiter aus, die auch betonte: „Im Zuge der Kinder-Betreuungsoffensive werden bis zum Jahr 2027 rund 750 Millionen Euro in die Hand genommen, um die Kindergärten für 2-Jährige zu öffnen, die Gruppen zu verkleinern und die Schließzeiten im Sommer zu reduzieren. Die Eltern sollen dadurch Familie und Beruf leichter vereinbaren können.“ Die Landeshauptfrau sprach den Pädagoginnen und den Kindergartenhelferinnen Respekt, Dank und Anerkennung aus, weiters sicherte sie der Stadtgemeinde Berndorf die volle Unterstützung für ihre Anliegen zu.

Bürgermeister Franz Rumpler sagte: „Es war ein mutiger Schritt, dieses Haus komplett umzubauen. Am Dach gibt es nun eine Photovoltaikanlage. Die Kleinkinderbetreuung wird mittlerweile von 15 Kindern besucht und ist somit ausgelastet.“

Der Kindergarten in Berndorf, Klostermanngasse, hat mit allen Räumlichkeiten (Gruppenräume, Küche, Essbereich, WC und Dusche, zwei Bewegungsräumen, Abstellraum, Foyer, Garderoben, Büro, Atelier, Restaurantbetrieb) eine Größe von insgesamt 900 Quadratmetern, dazu gibt es entsprechend große Grünflächen. Baubeginn war im Oktober 2020, die Fertigstellung erfolgte im Mai 2022. Der großzügige Um- und Zubau kostete rund 3,8 Millionen Euro. Das neue Gebäude besteht wie bereits das alte aus zusammengebauten Pavillons. Insgesamt sind 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Einrichtung beschäftigt.

