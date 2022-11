SPÖ-Deutsch: „Guten Morgen, Herr Kickl! Jetzt hat auch FPÖ erkannt, dass SPÖ die besten Lösungen zur Teuerungsbekämpfung hat“

Kickl versagt bei Teuerungsbekämpfung genauso wie beim Thema Asyl – FPÖ unglaubwürdig: FPÖ hat noch letzte Woche im Parlament gegen Gaspreisdeckel-Vorschlag der SPÖ gestimmt

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zeigt die heutige Wortmeldung von FPÖ-Chef Kickl in Sachen Gaspreisdeckel, wie inhaltsleer und abgemeldet die FPÖ bei wichtigen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themen ist. „Die FPÖ ist so mit Hetzen und Spalten beschäftigt, dass sie gar nicht mitkriegt, was die Menschen wirklich beschäftigt. Kickl versagt bei der Teuerungsbekämpfung genauso wie beim Thema Asyl, wo Kickl in seiner Zeit als Innenminister nichts weitergebracht hat. Es ist daher kein Wunder, dass sich Kickl jetzt mit fremden Federn schmückt und den Gaspreisdeckel-Vorschlag der SPÖ kopiert“, so Deutsch heute, Montag. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer steht fest: „Die FPÖ ist hier aber völlig unglaubwürdig: Denn noch letzte Woche hat die FPÖ im Parlament gegen den SPÖ-Antrag einer raschen Umsetzung eines Gaspreisdeckels gestimmt, während die Kickl-Partei jetzt einen Schwenk hinlegt und einmal mehr als Trittbrettfahrer unterwegs ist, weil sie weder Inhalte noch Lösungen hat“, so Deutsch, für den klar ist, dass „die FPÖ mit gehöriger Verspätung erkannt hat, dass die SPÖ die besten Lösungen zur Teuerungsbekämpfung hat. Im Sinne der Bevölkerung und des heimischen Wirtschaftsstandorts wäre es wünschenswert, wenn auch die türkis-grüne Regierung endlich zu dieser Einsicht kommt“, so Deutsch, der gegenüber dem SPÖ-Pressedienst darauf verweist, dass die SPÖ bei ihrem erfolgreichen Themenrat am Samstag einen umfassenden 5-Punkte-Plan zur Stärkung des österreichischen Industrie- und Wirtschaftsstandorts vorgelegt hat, der auch den von der SPÖ seit langem geforderten Gaspreisdeckel umfasst. (Schluss) mb/bj

