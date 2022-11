Round Table: Restitution und Entschädigung von NS-Opfern in Österreich

Paneldiskussion am Donnerstag, 24. November 2022, 18:30 Uhr

Wien (OTS) - Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) veranstaltet im Herbst 2023 in Kooperationen mit dem Weidenfeld Institute of Jewish Studies der Universität Sussex einen Workshop zum Thema „The 1952 German-Jewish Settlement and Beyond. New Perspectives on Reparations During and After the Cold War“.

Im Vorfeld darauf lädt das VWI am 24. November 2022 zu einem Round Table zum Thema „Restitution und Entschädigung von NS-Opfern in Österreich“, bei dem Expert:innen die unterschiedlichen Aspekte der Thematik diskutieren. Dabei werden nicht nur die historische Entwicklung in Österreich sowie zeitgenössische Debatten beleuchtet, sondern auch Bilanz über die bisherige Entschädigung und Restitution für Opfer des Nationalsozialismus gezogen sowie noch offene Punkte und Forderungen diskutiert.

Expert:innen am Panel:

Brigitte Bailer-Galanda Historikerin, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW), ehem. stellvertretende Vorsitzende der Historikerkommission der Republik Österreich

Historikerin, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW), ehem. stellvertretende Vorsitzende der Historikerkommission der Republik Österreich Markus Feurstein Jurist, Repräsentant in Österreich, Claims Conference - Committee for Jewish Claims on Austria

Jurist, Repräsentant in Österreich, Claims Conference - Committee for Jewish Claims on Austria Hans-Peter Folz Jurist, Universität Graz, ehem. beauftragter Gutachter der Historikerkommission

Jurist, Universität Graz, ehem. beauftragter Gutachter der Historikerkommission Clemens Jabloner Jurist, Vorsitzender des Kunstrückgabebeirats und ehem. Vorsitzender der Historikerkommission

Jurist, Vorsitzender des Kunstrückgabebeirats und ehem. Vorsitzender der Historikerkommission Hannah Lessing Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Natio­nalsozialismus



Moderation: Marianne Enigl, Zeitgeschichte-Journalistin

Anmeldung unter anmeldung @ vwi.ac.at bis 24. November 2022, 12:00 Uhr

Live-Stream: https://us02web.zoom.us/j/85781777076



Round Table: Restitution und Entschädigung von NS-Opfern in Österreich

Datum: 24.11.2022, 18:30 Uhr

Ort: Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI), Research Lounge

Rabensteig 3, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.ots.at/redirect/vwi1

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI)

Teresa Preis, MA

+43-1-890 15 14-750

teresa.preis @ vwi.ac.at

www.vwi.ac.at