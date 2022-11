PVÖ-Verbandstag: Dr. Peter Kostelka mit 98,73 Prozent zum Präsidenten des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) wiedergewählt

Kostelka steht für weitere vier Jahre an der Spitze der an Mitgliedern stärksten Seniorenorganisation des Landes. Kostelka steht für weitere vier Jahre an der Spitze der an Mitgliedern stärksten Seniorenorganisation des Landes.

Wien (OTS) - Die rund 400 Delegierten aus ganz Österreich haben heute, Montag, beim Verbandstag des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ)in Wien Dr. Peter Kostelka in geheimer Wahl mit 98,73 Prozent der Stimmen für die kommende Funktionsperiode erneut zum Präsidenten des Verbandes gewählt. Er wird damit auch in den kommenden vier Jahren der größten und an Mitgliedern stärksten Seniorenorganisation des Landes vorstehen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Pensionistenverband Österreichs

Andreas Wohlmuth, Generalsekretär

Mobil: 0664/48 36 138

Mail: andreas.wohlmuth @ pvoe.at