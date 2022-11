CEOs FOR FUTURE: „Ergebnis der COP27 ist enttäuschend; Paris Agreement gilt, und wir verfolgen diesen Pfad weiter“

Wien (OTS) - „ Die Ergebnisse der Klimakonferenz sind enttäuschend. Wir hätten uns klarere Signale für die Dekarbonisierung und den Ausstieg aus fossilen Energien erwartet “, so Christiane Brunner, Vorständin von CEOs FOR FUTURE. „Unser CO₂-Budget reicht gerade noch für 6,5 Jahre. Für Vertagungen haben wir keine Zeit mehr. Gerade aus Sicht von Wirtschaft und Industrie brauchen wir klare Pfade, die wir planen können.“



Die Einrichtung eines Fonds zur Entschädigung von Klimaschäden ist dennoch ein wichtiger Schritt. Nach fast jahrzehntelangem Ringen kann dies durchaus als Erfolg bezeichnet werden. Damit bei der COP28 mehr erreicht werden kann, sollte darauf aufgebaut werden. Jetzt gilt es, die Hausaufgaben zu machen und Allianzen für die Verhandlungen aufzubauen.

„Für uns als CEOs FOR FUTURE ist jedenfalls klar: Das Paris Agreement gilt. Es zählt zu den Grundprinzipien unseres Vereins, und wir werden unsere Aktivitäten weiterhin am 1,5-Grad-Ziel orientieren. Von den Regierungen dieser Welt erwarten wir, dass sie das auch tun und ihre Zielsetzungen auf Paris-Kurs bringen. Wir arbeiten an der Dekarbonisierung, aber Wirtschaft und Industrie brauchen dafür auch klare politische Rahmenbedingungen“, schließt Brunner ab.

