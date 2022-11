Sie spenden, wir spielen: „50 Stunden für LICHT INS DUNKEL“ auf Radio Niederösterreich

Sendetermin: 24.11.2022, 9 Uhr, bis 26.11.2022, 11 Uhr auf Radio Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - LICHT INS DUNKEL feiert 50. Geburtstag und der ORF Niederösterreich unterstützt zum Jubiläum mit einer XXL-Musikwunschaktion, stellt Familien vor, denen geholfen wurde und bittet Co-Moderatorinnen und Co-Moderatoren mit Behinderung live vors Mikrofon.

LICHT INS DUNKEL gehört für die meisten Österreichrinnen und Österreicher einfach zu Weihnachten und trotz herausfordernder Zeiten für alle, wird gerne für Menschen gespendet, die es besonders schwer haben. Die ORF Landesstudios unterstützen die Spendenaktion jedes Jahr lange vor dem 24. Dezember mit besonderen Aktionen. In den vergangenen Jahren auch mit dem Musikwunschtag, an dem jede Spende zum persönlichen Lieblingslied wird. Heuer zum Jubiläum sind es „50 Stunden für LICHT INS DUNKEL“ vollgepackt mit den Wünschen des Publikums.

ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler: „Begonnen hat die erfolgreiche Spendenaktion 1973 mit einem einstündigen „Wunschkonzert“ auf Radio Niederösterreich am 24. Dezember, bei dem Hörerinnen und Hörer spenden konnten. Wir freuen uns daher, zum Jubiläum mit dem bisherigen Wunschtag in die Verlängerung zu gehen und unseren Hörerinnen und Hörern 50 Stunden lang die Möglichkeit zu bieten, ein spezielles Lieblingslied auf Radio Niederösterreich zu genießen, mit dem sie eine besondere Erinnerung verbinden und gleichzeitig Mitmenschen in Not zu helfen.“

Radio-NÖ-Programmchef Karl Trahbüchler und LICHT INS DUNKEL-Verantwortlicher im Landesstudio NÖ: „Besonders freuen wir uns über unsere Co-Moderatorinnen und Co-Moderatoren mit Behinderung, die uns an diesen Tagen live auf Radio Niederösterreich unterstützen werden. Zusammen mit den Radioprofis werden sie das Publikum jeweils eine Stunde lang durch die Sendung begleiten.“

Wir tauschen Ihre Spende für LICHT INS DUNKEL gegen Ihren Lieblings-Hit. Sie erreichen uns am 24. und 25. November von 7.00-18.00 Uhr unter 0800 664 7012 – die ORF-NÖ-Moderatorinnen und -Moderatoren freuen sich auf Ihren Anruf. Von Donnerstag, 24. November, um 9.00 Uhr bis Samstag, 26. November, um 11.00 Uhr sind die Musikwünsche auf Radio Niederösterreich zu hören. Spenden und wünschen Sie an diesen Tagen auch online auf noe.ORF.at.

