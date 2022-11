Großes Staffelfinale von „Lugner im Orient“ auf krone.tv

Der TV-Star und seine „Tierchen“ feiern am Dienstag um 21:30 Uhr das große Staffelfinale mit einer Geburtstagsparty und natürlich wieder viel Drama in Marrakesch

Wien (OTS) - Lugner am Kamel, Bambi, Wildsau & Co. beim Bauchtanz und im Heißluftballon – die erste Staffel von "Lugner im Orient" hat seit der Premiere am 11. Oktober auf krone.tv jede Menge Abenteuer und Unterhaltung im Gepäck. Jetzt erwartet die Zuschauer ein spannendes und überaus unterhaltsames Staffelfinale.

Bauchtanz, 90er-Party und Wildsau-Drama

Am Hotelpool findet die tierische Bauchtanzvorführung statt, für die die Tierchen am berühmten Markt „Djemaa el Fna“ extra Kostüme gekauft haben. Außerdem geht es für die große Geburtstagsfeier zum 90er des Baulöwen in eine der spektakulärsten Locations im Marrakesch: in die Buddha-Bar. Auch dafür bleibt die Truppe in Lederhose und Dirndl. Es gibt extravagantes Essen und natürlich eine Geburtstagstorte!

Mittendrin muss die Wildsau, Drama vorprogrammiert, ins Krankenhaus gebracht werden. Für sie ist der Abend gelaufen. Die anderen Tierchen genießen den weiteren Abend, bevor es am nächsten Tag zurück in die Heimat geht.

Was noch im Staffelfinale zu erfahren ist: Warum Schmetterling Irina bei der Abfahrt zum Sprachkurs zu spät dran ist, und warum das vor allem Bahati und den anderen „Ur-Tierchen“ sauer aufstößt. Und wie es Irina am selben Abend gelingt, auch noch Richard Lugner zu verärgern ...



Das große Staffelfinale von „Lugner im Orient“: Dienstag, 22.11.2022 um 21:30 Uhr auf krone.tv und online auf krone.at/lugner!

