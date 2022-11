Kammermusik-Abende im Bezirksmuseum Floridsdorf

Termine: 26.11. und 27.11., Informationen: 0664/55 66 973

Wien (OTS) - Das erfolgreiche Kammermusik-Projekt „Transdanube 2022“ wird am Samstag, 26. November, im Saal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) mit dem Konzert „Actual Presence V“ fortgeführt. Beginn: 19.30 Uhr. Andrej Prozorov (Saxophon), Gregor Urban (Klavier) und weitere Tonkünstler*innen spielen Melodien von Bozek, Banlaky und anderen Komponist*innen. Auch eine Bass-Ukulele ertönt an dem Abend. Der Kartenpreis beträgt 15 Euro (Ermäßigung: 10 Euro). Auskunft und Anmeldung per E-Mail: musik.urban@drei.at.

Am Sonntag, 27. November, richtet die Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ ein Kammermusik-Konzert im Bezirksmuseum Floridsdorf aus. Anfang: 18.00 Uhr. Dargeboten werden Werke namhafter Tondichter wie Schubert, Brahms und Bruch. Der Titel der empfehlenswerten Veranstaltung ist „Kammermusik: Violoncello – Klavier“ und es wirken daran Bertin Christelbauer (Cello) sowie Manfred Schiebel (Flügel) mit. Eintritt: 15 Euro. Information und Reservierung: Telefon 271 96 24. Kontakt per E-Mail: eva.krapf@gmx.at.

Die Zuhörer*innen haben sich an die gültigen Corona-Regeln zu halten. Das Museum im „Mautner Schlössl“ hat einen abwechslungsreichen Konzert-Kalender. Anfragen wegen der nächsten Kultur-Termine beantwortet der freiwillig aktive Leiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973 bzw. E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Pianist Gregor Urban („Transdanube“):

www.gregorurban.com

Saxophonist Andrej Prozorov:

www.prozorov.at

Cellist Bertin Christelbauer:

www.dejavuquartett.com/

Pianist Manfred Schiebel:

www.manfred-schiebel.at

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte:

www.beethoven-gedenkstaette.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse