Erinnerungsstücke-Adventkalender im Bezirksmuseum 13

Infos zur Präsentation am 26.11.: bm1130@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Auf 24 Stellen im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) sind ab Samstag, 26. November, neue Objekte zu sehen. Der ehrenamtlich agierende Leiter, Ewald Königstein, hat diese Exponate in Form eines „Museumsadventkalenders“ arrangiert. Um 15.00 Uhr beginnt im Festsaal des Museums die Präsentation der „Erinnerungsstücke“, die fortan die Bezirksgeschichte-Sammlung erweitern. Im „Adventkalender“ befinden sich zum Beispiel eine dekorierte Schatulle mit einer Dankschrift, ein Kriegstagebuch aus dem 1. Weltkrieg und ein Ansichtskartenautomat mit Motiven aus Hietzing. Der Eintritt ist frei. Besucher*innen müssen die geltenden Corona-Vorschriften beachten. Auskunft: Telefon 877 76 88 (Mittwoch und Samstag: Nachmittag).

Von Samstag, 26. November, bis Mittwoch, 1. Februar, kann der „Adventkalender“ mit Neuzugängen zur Dauer-Ausstellung gratis besichtigt werden. Geöffnet sind die Räumlichkeiten jeweils am Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) und am Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr). An schulfreien Tagen, an Feiertagen und in den Weihnachts- und Neujahrestagen ist das Museum geschlossen. Mit dem Projekt verknüpfen die Bezirkshistoriker*innen eine Bitte an die Öffentlichkeit: Wer interessante Dinge aus alten Zeiten mit einer Verbindung zu Hietzing besitzt, möge sie dem Museum überlassen und so der Allgemeinheit zugänglich machen. Weitere Informationen via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

