Neßler: Dringender Handlungsbedarf bei Kinderbetreuung in der Tourismusbranche

Grüne begrüßen Leuchtturmförderaktion zur Erstellung innovativer Kinderbetreuungskonzepte

Wien (OTS) - „Wir brauchen zukunftsweisende Projekte für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Tourismusbranche, die den Bedürfnissen der Mitarbeiter:innen und Betriebe gerecht werden. Bei der Kinderbetreuung gibt es hier dringenden Handlungsbedarf. Der Fachkräftemangel kann nicht einfach wegdiskutiert werden und ein wichtiges Handlungsfeld ist dabei der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen“, betont Barbara Neßler, Tourismussprecherin der Grünen, zur heute präsentierten Leuchtturmförderaktion zum Thema „Innovative Konzepte zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Tourismus“.

Der Startschuss erfolgte durch einen mit dem Koalitionspartner eingebrachten Entschließungsantrag zur Unterstützung von innovativen Pilotprojekten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Tourismusbranche. „Wir brauchen hier dringend einen Fortschritt. Der einstimmige Beschluss zeigt, dass sich hier alle Fraktionen einig sind“, sagt Neßler zu dem am Freitag im Nationalrat beschlossenen Antrag und hält fest: „Wir wissen, dass wir gerade in der Tourismusbranche das größte Potenzial bei Frauen haben. Wenn die Kinderbetreuung unzureichend ausgebaut ist, ist die Erwerbstätigkeit für viele Frauen schlichtweg nicht möglich. Darum setzen wir uns auch im Tourismus für bessere Rahmenbedingungen von der Kleinkindbetreuung bis zur außerschulischen Betreuung ein.“

