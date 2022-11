Lust auf Testen. Gemeinsam für sexuelle Gesundheit. Die Europäische HIV- und Hepatitis-Testwoche 21. bis 28. Nov. 2022

Bewusstsein schaffen und zum Test motivieren -

Wien (OTS) - Das sind die Ziele der österreichischen European Testing Week-Initiative. Diese wurde von den AIDS-Hilfen Österreich gemeinsam mit medizinischen Fachgesellschaften ins Leben gerufen und wird heute von sehr vielen Institutionen und Einrichtungen unterstützt. Alle österreichischen Unterstützer*innen finden sich auf www.testwoche.net

Dazu Aids Hilfe Wien-Geschäftsführerin Andrea Brunner: „Für uns als Aids Hilfe Wien und unseren Anspruch umfassend zur sexueller Gesundheit zu informieren, beraten und Test anzubieten, ist die Europäische Testwoche für HIV und Hepatitis besonders wichtig. Gemäß dem Motto Test, Treat & Prevent – macht das Wissen um den eigenen Status einen frühen Therapiestart möglich.“

Europäische Dimension

An der Initiative Europäische HIV- und Hepatitis-Testwoche (ETW) (https://www.testingweek.eu/) sind mehr als 400 Organisationen aus 53 Ländern beteiligt. Seit Beginn der Initiative ist die Plattform stark gewachsen und jedes Jahr kommen neue Mitglieder hinzu. Mediziner*innen, Politiker*innen, Selbsthilfegruppen und viele NGOs ziehen an einem Strang, um HIV- und Hepatitis-Tests endlich so vielen Menschen wie möglich anzubieten, Infektionsrisiken offen zu kommunizieren und der Diskriminierung von HIV-positiven Menschen und stigmatisierten Gruppen entgegenzuwirken.

Während der ETW kostenfreie HIV-Schnelltests und Hepatitis-Tests

Zusätzlich zum kostenfreien und anonymen HIV-Antikörper-Antigentest werden während der ETW durch die Aids Hilfe Wien HIV-Schnelltests sowie Hepatitis-Tests gratis angeboten.

Im Aids Hilfe Haus Wien, Mariahilfer Gürtel 4, 1060 Wien sowie Vor-Ort:

am 23.11. im Szenelokal HardOn (für MSM und Trans*), Hamburgerstraße 4, 1050 Wien,

am 24. 11. im Kaiserbründl (für MSM und Trans*), Weihburggasse 18, 1010 Wien sowie

am 30. November 10-14 Uhr: Vor-Ort-Testung in Kooperation mit dem Land Niederösterreich in St. Pölten, Saal der Begegnung, Gewerkschaftsplatz 2, 3100 St. Pölten

Weiterführende Links

www.testwoche.net // www.testingweek.eu // www.aids.at

Rückfragen & Kontakt:

Aids Hilfe Wien

Juliana Metyko-Papousek, BA

+43(0)1/59937-82 /

metyko @ aids-hilfe-wien.at