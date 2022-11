Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

339 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 20. November 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker, ein Fußgänger, ein Mitfahrer in einem Pkw und ein Traktorlenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 17. November 2022, im Bezirk Wels, Oberösterreich, bei dem ein 75-jähriger Fußgänger getötet wurde. Dieser wollte gemeinsam mit einer zweiten Person eine Gemeindestraße überqueren. Ein 76-jähriger Pkw-Lenker übersah die beiden dunkel gekleideten Fußgänger und erfasste den 75-Jährigen, der durch den Zusammenprall tödliche Kopfverletzungen erlitt. Der zweite Fußgänger überquerte die Fahrbahn zügiger, wurde nicht vom Pkw erfasst und blieb, wie der Pkw-Lenker, unverletzt. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf Gemeindestraßen, zwei auf Landesstraßen L und eine auf einer Landesstraße B ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich, zwei in Niederösterreich und je einer in der Steiermark und in Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils zwei Fällen ein gesundheitliches Problem und nichtangepasste Geschwindigkeit und in je einem Fall ein Fehlverhalten eines Fußgängers, eine Missachtung von Ge-/Verboten und eine Vorrangverletzung. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 20. November 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 339 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 327, 2020 319 und 2019 379.

