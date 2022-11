Vortrag „Moderne auf der Wieden“ im Bezirksmuseum 4

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) hält am Mittwoch, 23. November, ab 16.45 Uhr, der auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Leiter, Philipp Maurer, einen Vortrag zum Thema „Moderne auf der Wieden“. Der verdiente Bezirkshistoriker redet an dem Nachmittag über Karl Kraus, Moritz Schlick, Ludwig Wittgenstein und Gustav Mahler sowie über andere Persönlichkeiten, die einstmals im 4. Bezirk lebten. Der Eintritt ist gratis. Spenden für das Museum nimmt der Referent aber gerne an. Besucher*innen der Veranstaltung müssen die aktuellen Corona-Regeln einhalten. Informationen über das Bezirksmuseum Wieden und Anmeldungen zu dem etwa 1 Stunde dauernden Vortrag: Telefon 581 24 72. E-Mails an den auskunftsfreudigen Museumschef: bm1040@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

