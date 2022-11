Tierisch frohe Weihnachten - Tierschutz Austria startet jährliche Christkind-Aktion

Vom 21. November bis 23. Dezember 2022 können über 100 Tiere beschenkt werden

Vösendorf (OTS) - Hase, Igel, Reh stapfen durch den Schnee. Der Wald ganz dicht verschneit, nun ist sie da - die Weihnachtszeit. Auch wenn sich nicht jedes Tier im Tierschutzhaus Vösendorf über Schnee und Kälte freut ist eines sicher – die alljährliche Christkind-Aktion von Tierschutz Austria lässt alle Äuglein funkeln. Denn nicht nur Mensch, auch Tier freut sich geliebt und beschenkt zu werden. Wie in den vergangenen Jahren haben Tierfreundinnen und Tierfreunde nun wieder die Möglichkeit Tiere, die den Heiligabend im Tierheim verbringen müssen, Weihnachtswünsche zu erfüllen.

Vom 21. November bis zum 23. Dezember 2022 ist es möglich, die Rund 100 tierische Schützlinge im Tierschutzhaus Vösendorf zu beschenken. Der Fokus liegt dabei auf Langsitzern: Jenen Tieren also, die bereits mehr als ein Jahr auf ihr großes Glück – ein eigenes Zuhause – warten.

Die Geschenke der Christkind-Aktion sind eine Spende der besonderen Art. Auch in diesem Jahr werden die Geschenkübergaben in Form von Fotos dokumentiert und die Spenderinnen und Spender können die freudigen Schützlinge in der Christkind-Bildergalerie auf der Website und den Social-Media-Kanälen von Tierschutz Austria regelmäßig beobachten.

So kannst auch Du zum tierischen Christkind werden:

Besuch unsere Website unter www.tierschutz-austria.at/christkindaktion.

Wähle aus der Tier-Übersicht Deinen persönlichen Schützling aus und registriere Dich.

Per E-Mail wird dir dann die Wunschliste deines Tieres sowie das dazu passende Geschenk-Etikett zugeschickt.

Besorge einen, mehrere oder sogar alle Wünsche deines Schützlings und bringe dein Geschenk persönlich vorbei oder sende es per Post an das Wiener Tierschutzhaus (Triester Str. 8, 2331 Vösendorf).

Mehr auf: Christkind-Aktion - Tierschutz Austria - Die Stimme der Tiere. Seit 1846. (tierschutz-austria.at)

Bilder: https://we.tl/t-9g7BgBgmfh

Bildcredits: Tierschutz Austria

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Sophie Reiter

Pressereferentin

+43 699 16604008

sophie.reiter @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at