Supervision und Coaching: Der Bedarf ist groß

ÖVS ruft den 21. November zum Europäischen Tag für Supervision und Coaching aus

Wien (OTS) - Laut einer Umfrage der Österreichischen Vereinigung für Supervision und Coaching (ÖVS) würden über 80 Prozent der Befragten Supervision oder Coaching in Anspruch nehmen, gäbe es in ihrem Unternehmen die Möglichkeit dazu. Ob diese Möglichkeit besteht, weiß jede*r dritte Befragte nicht einmal. Um mehr Aufmerksamkeit für diese Beratungsformate zu schaffen und unterschiedlichen Branchen die Möglichkeit von Supervision und Coaching näherzubringen, ruft die ÖVS den 21. November 2022 erstmalig zum Europäischen Tag für Supervision und Coaching aus.

„Die Zahlen der Umfrage zeigen: Supervision und Coaching sind in vielen Unternehmen kein großes Thema, obwohl der Bedarf groß ist“, so Gerald Käfer-Schmid, Geschäftsführer der ÖVS. Über ein Viertel der Befragten gab an, in ihrem Unternehmen keinen Anspruch auf Supervision oder Coaching zu haben. „Das Angebot muss nicht nur leichter zugänglich, sondern von den Unternehmen besser kommuniziert werden. Viele Mitarbeiter*innen wissen gar nicht, ob ihr Unternehmen Coaching oder Supervision anbietet. Genau darum ist es wichtig, Aufmerksamkeit für diese Beratungsformate zu schaffen.“

Bedarf besteht in allen Branchen

Insgesamt würden branchenübergreifend über 80 Prozent der Befragten Supervision oder Coaching in Anspruch nehmen, hätten sie in ihrem Unternehmen Anspruch darauf. „Das Problem ist nicht das mangelnde Angebot. Wir haben über 1300 Mitglieder, allesamt höchst qualifizierte Supervisor*innen und Coaches, viele von ihnen sind im Sozialbereich tätig. Dabei würde jede Branche von Supervision und Coaching profitieren“, sagt Patrizia Tonin, Vorsitzende der ÖVS. „Oft fehlt das Bewusstsein dafür, was diese Beratungsformate leisten können. Genau darum braucht es einen Tag wie den Europäischen Tag für Supervision und Coaching, um Aufmerksamkeit zu schaffen und Unternehmen zu zeigen, wie diese Formate die Wertschöpfung einer Organisation unterstützen.“

Nicht nur in Krisenfällen

Konflikte, psychische Belastungen oder die Unterstützung von Führungskräften bei beruflichen Herausforderungen sind oft Gegenstand von Coaching- oder Supervisionseinheiten. „Wir unterstützen aber nicht nur in Krisen. Supervision und Coaching können Einzelpersonen oder ganze Teams bei Veränderungsprozessen begleiten und die Arbeitszufriedenheit verbessern – bevor die Arbeit krankmacht“, unterstreicht Tonin. „Supervisor*innen und Coaches unterstützen zum Beispiel auch Landwirt*innen bei Hofübergaben, Mitarbeiter*innen von Sportorganisationen oder Quereinsteiger*innen im Lehrberuf. Die Themen und Anlässe für Supervision und Coaching sind so vielseitig wie die Arbeitswelt selbst.“

Weitere Informationen zum Europäischen Tag für Supervision und Coaching finden Sie hier.

Allgemeine Informationen zu Supervision, Coaching und der ÖVS finden Sie im „Factsheet Supervision und Coaching“.

