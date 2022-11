LR Schleritzko verlieh den NÖ Bibliotheken Award 2022

Bei der Preisverleihung wurden Bibliotheken aus Niederösterreich ausgezeichnet

St. Pölten (OTS/NLK) - Im feierlichen Rahmen wurde der NÖ Bibliotheken Award im Schloss Weinzierl des Josephinums in Wieselburg durch Landesrat Ludwig Schleritzko, vor zahlreichen Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern sowie Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, vergeben.

„Ohne Frage ist die Verleihung des NÖ Bibliotheken AWARDS ein besonderes Highlight im Bibliotheken-Jahr 2022. Es werden Büchereien ausgezeichnet, die mit ihren innovativen Projekten großartige Vorzeigemodelle schaffen“, meint Landesrat Ludwig Schleritzko und freut sich über die vielen Einreichungen. „Ich bedanke mich bei allen, die sich für die Bibliotheken in Niederösterreich engagieren und eine so wertvolle Arbeit leisten, im Speziellen bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch bei den Gemeinden und Pfarren, die als Träger fungieren.”

Die vier Preisträgerinnen-Büchereien wurden durch das Land Niederösterreich gemeinsam mit den Sponsoren Dockner Druck, M.E.A., Premium Team und Tyrolia Verlag prämiert. Ursula Liebmann zeigt sich erfreut: „Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass mit dieser Auszeichnung der Bibliotheksalltag in Niederösterreich vor den Vorhang geholt wird und die gesellschaftlich so wichtige Arbeit ihre Wertschätzung erfährt. Danke an unsere Unterstützer des Abends.“

Eine hochrangige Fachjury bestehend aus insgesamt acht externen und internen Experten wählte aus den zahlreichen Einreichungen mittels Punktesystem ihre Favoritin in der jeweiligen Kategorie aus. Nach Addition der Punkte ergaben sich dann die Siegerinnen-Bibliotheken. Der NÖ Bibliotheken Award wurde an insgesamt vier Preisträgerinnen in den vier Kategorien vergeben. In der Kategorie 1: Akzeptanz und Zuspruch – Meine BIBLIOTHEK gefällt mir! Gewann „bibLEOthek – Gemeindebücherei Leobersdorf“ mit „Tandem – Lesebaum – Patenschaft“. Den Sieg in der Kategorie 2: Angebot und Multifunktionalität – „Meine BIBLIOTHEK bietet viel für mich!“, ging an die Stadtbibliothek Traiskirchen mit „Die Borgerei der Stadtbibliothek Traiskirchen“. Kategorie 3 unter dem Motto Zugänglichkeit und Raum – „Meine BIBLIOTHEK ist hier!“ sicherte sich die „erlesene Bücherei Pottendorf“ mit dem Projekt „Zweiter Standort der Bücherei im Landespflege- und Betreuungszentrum Pottendorf“. In Kategorie 4, „Personalausstattung und Teamentwicklung- Meine BIBLIOTHEK kennt sich aus!“ ging die „Bibliothek im Zentrum“ in Wiener Neustadt mit „Eine Bibliothek für Alle – die demenzfreundliche Bibliothek Wiener Neustadt“ als Sieger hervor.

Renate Welsh hat mit ihrer Lesung für den literarischen Höhepunkt des Abends gesorgt und die Musikschule Wieselburg mit jungen Nachwuchskünstlern den musikalischen Rahmen gebildet.

