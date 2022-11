Piramal Critical Care (PCC) verpflichtet sich, seinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und durch nachhaltiges Wirtschaften verantwortungsvoll zu wachsen

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 21-22 von Piramal Pharma Ltd. (PPL) beschreibt die ESG-Journey von PPL und die Integration von Nachhaltigkeitspraktiken in allen Geschäftsbereichen, einschließlich PCC

Piramal Critical Care (PCC) hat seinen Nachhaltigkeitsrahmen sowohl in seine Strategie als auch in die täglichen Geschäftspraktiken integriert. Im Rahmen dieser Bemühungen deckt die Umwelt-, Sozial- und Governance-Politik (ESG) der PCC nachhaltige und umweltfreundliche Praktiken in den Bereichen Energie- und Abfallmanagement, Klimawandelmanagement, Reduzierung von Treibhausgasen (THG), Wassermanagement, Lieferantenbewertung und Integration von Nachhaltigkeit in unseren Betrieb ab, um eine kontinuierliche Verbesserung unserer Leistung und des Engagements unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. PCC ist das komplexe Krankenhaus-Generikageschäft von Piramal Pharma Limited (PPL). Das Engagement von PCC für Nachhaltigkeit fügt sich in das Gesamtziel der Integration nachhaltiger Praktiken in alle Geschäftsbereiche von PPL ein, wie es im PPL-Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 21-22 formuliert wurde.

Peter DeYoung, CEO von Global Pharma, erklärt: „Unser Wachstumskurs wird von verantwortungsbewussten Geschäftsprinzipien geleitet. Unser zweiter Nachhaltigkeitsbericht zeigt die Fortschritte auf diesem Weg und bietet unseren Stakeholdern einen transparenten Überblick über unsere ESG-Leistungen."

Unser Fokus

Im Rahmen der ESG-Strategie liegt einer der Hauptschwerpunkte von Piramal auf Nachhaltigkeitsinitiativen. Wir haben uns zeitgebundene Ziele gesetzt, um unser Energie- und THG-Emissionsprofil zu überprüfen und einen Dekarbonisierungsplan zu entwickeln, um unsere Scope 1, 2 und 3 THG-Emissionen zu reduzieren. Wir bemühen uns auch, die Begrünung an unseren Betriebsstandorten zu maximieren. Das Unternehmen ergreift auch Initiativen zur Senkung des Energieverbrauchs und zum Management von Energiesystemen, indem es energieeffiziente Anlagen und Geräte einsetzt, wo immer dies sinnvoll ist. Wassermanagement, keine Verbrennung von gefährlichen Abfällen auf Deponien und die Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen sind ebenfalls vorrangige Bereiche in den ESG-Plänen des Unternehmens. Unsere Anlagen setzen nachhaltige und umweltbewusste Techniken ein.

Energiemanagement

Das Energiemanagement ist einer unserer Hauptschwerpunkte, da es einen direkten Einfluss auf die Emissionen und Kosten hat, die mit unserem Betrieb verbunden sind. Wir haben Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz unserer Betriebe durch verbesserte Prozesse, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien, Technologie, Absorption und Optimierung des Energieverbrauchs aus traditionellen Quellen umgesetzt. Diese Maßnahmen werden uns helfen, die Emissionen und den CO₂-Fußabdruck in den kommenden Jahren zu reduzieren.

Management des Klimawandels

Unsere Bemühungen und Maßnahmen konzentrieren sich kontinuierlich auf die Reduzierung unserer Scope 1 und 2 Emissionen. THG-Emissionen entstehen hauptsächlich direkt durch den Verbrauch von Erdgas, das zur Beheizung der Anlagen und zur Erzeugung von Prozessdampf verwendet wird, sowie indirekt durch den Kauf von Strom. Ein geschlossenes Produktionssystem in Verbindung mit einer automatisierten Verpackungslinie in unserem Werk in Bethlehem ist dazu bestimmt, eine offene Handhabung zu eliminieren bzw. zu reduzieren. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und negative ökologische Auswirkungen zu minimieren. Wir überwachen und kontrollieren die Luftemissionen in unseren Anlagen und stellen sicher, dass sie innerhalb der zulässigen Grenzwerte gemäß den lokalen Umweltgenehmigungen liegen.

Verantwortungsvolle Wasserwirtschaft

Wir erforschen neue Technologien und versuchen, Lösungen zur Wassereinsparung zu entwickeln, um unseren Frischwasserverbrauch zu reduzieren. Wir planen die Durchführung einer Wasserverbrauchsprüfung für alle Standorte, um Bereiche für eine verbesserte Effizienz, einen geringeren Verbrauch und mögliche Recyclingoptionen zu identifizieren. Im Geschäftsjahr 2021-22 wurde der gesamte Wasserverbrauch unserer Produktionsstandorte um 8 % reduziert.

Abfallwirtschaft

Alle unsere Standorte haben die 5R-Abfallhierarchie (Reduzieren, Wiederverwenden, Recyceln, Wiederverwerten und Umdenken) für das Abfallmanagement übernommen, um eine Nettoreduzierung des Abfalls zu erreichen. Dieser Ansatz basiert auf dem Prinzip, dass eine verantwortungsvolle Abfallwirtschaft damit beginnt, den Verbrauch zu reduzieren, wo immer dies möglich ist, so dass weniger Abfall erzeugt wird. Wenn eine Abfallreduzierung nicht sinnvoll oder machbar ist, werden Entsorgungsmethoden in Betracht gezogen, einschließlich der direkten Verbrennung von Abfällen in Energie oder solche, die Gutschriften für die Methanerzeugung bieten.

Engagement der Mitarbeiter für Nachhaltigkeitsinitiativen

Wir glauben daran, dass wir unseren Mitarbeitern ein Gefühl der Eigenverantwortung vermitteln können. Unsere Initiative „Ideas to Excellence" (i2e) ermutigt unsere Mitarbeiter, uns ihre Ideen für innovative Wege zur Verbesserung und Erweiterung unserer Aktivitäten mitzuteilen.

Die wichtigsten, die Umwelt betreffenden Themen aus dem Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 21-22 von Piramal Pharma Ltd. (PPL)

Verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien durch den Ersatz von Kohle durch Bio-Briketts, die Installation von Solar-Dachpaneelen, LED-Beleuchtung anstelle weniger effizienter Technik und die Nutzung von Wasserkraft

Kontrollierte Emissionen durch Prozesskontrollen und -technologien, einschließlich Stickstoffüberlagerung, effiziente Gaswaschsysteme, mehrstufige Kondensatoren, Schlauchfilter und elektrostatische Abscheider

Umsetzung von Baumplantagen-Programmen an allen Standorten; an unseren Produktionsstätten stehen derzeit mehr als 82.000 Bäume

Förderung der Übernahme von Technologien für Energieeffizienz und Treibhausgasreduzierung

Strategischer ESG-Rahmen für Piramal

An diesem Rahmen mit 12 Schwerpunktbereichen orientieren sich die strategischen und operativen Vorgaben von PPL. Um die ESG-Strategie, das Rahmenwerk und die Ziele des Unternehmens zu sehen, laden Sie bitte den vollständigen Bericht herunter: PPL Nachhaltigkeitsbericht GJ21-22

Informationen zu Piramal Critical Care:

Piramal Critical Care (PCC) ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Anästhesie, Schmerzmanagement und intrathekale Therapie. PCC ist in mehr als 100 Ländern vertreten, darunter auch in den USA und auf dem europäischen Markt. Unser Produktportfolio umfasst Inhalationsanästhetika, injizierbare Schmerz- und Narkosemedikamente, Antiinfektiva, injizierbare Medikamente für das Myxödem-Koma, intrathekale Therapien zur Behandlung von Spastizität und Plasmavolumen-Expander. Piramal Critical Care verfügt über starke Produktions- und Prozessentwicklungskapazitäten mit hochmodernen Produktionsanlagen in Bethlehem, Pennsylvania, USA und Telangana, Indien, die von der US-amerikanischen FDA, der MHRA im Vereinigten Königreich und anderen Aufsichtsbehörden geprüft werden, und arbeitet weltweit mit führenden pharmazeutischen Entwicklungs- und Produktionsunternehmen zusammen. Für weitere Informationen und Aktualisierungen besuchen Sie bitte unsere Website: www.piramalcriticalcare.com

Informationen zu Piramal Pharma Ltd.:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein führendes internationales Pharmaunternehmen, bietet ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen mit durchgängigen Produktionskapazitäten in 15 Einrichtungen weltweit und einem Vertriebsnetz in über 100 Ländern. Zu PPL gehören: Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Unternehmen für komplexe Generika für den Krankenhauseinsatz, und das India-Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte verkauft. PPS bietet Innovatoren und Generikaherstellern durch ein weltweit integriertes Netzwerk von Einrichtungen umfassende Entwicklungs- und Produktionslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln. Das komplexe Produktportfolio der PCC für Krankenhäuser umfasst Inhalationsanästhetika, intrathekale Therapien zur Spastik- und Schmerzbehandlung, injizierbare Schmerz- und Anästhetika, injizierbare Antiinfektiva und weitere Therapien. Das indische Consumer-Healthcare-Geschäft gehört zu den führenden Akteuren in Indien im Bereich der Selbstpflege und verfügt über etablierte Marken auf dem indischen Consumer-Healthcare-Markt. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Markt für Arzneimittelformulierungen. Im Oktober 2020 tätigte die Carlyle Group eine Wachstumsinvestition in das Unternehmen.

