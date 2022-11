SPÖ-Lindner: Unsere Gedanken sind bei den Opfern von Colorado Springs und der amerikanischen LGBTIQ-Community

Wien (OTS/SK) - Fünf Tote und mindestens 18 Verletzte forderte der Angriff auf einen LGBTIQ-Nachtclub in Colorado Springs (USA) in der Nacht von Samstag auf Sonntag. „Die Berichte von einem tödlichen Angriff auf einen vermeintlich sicheren Ort unserer Community lassen uns fassungslos, traurig und wütend zurück. Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieses Angriffs, bei ihren Familien und Freund*innen. Unsere Solidarität gilt der amerikanischen LGBTIQ-Community, die heute zu dieser furchtbaren Nachricht aufgewacht ist – und allen, die diese Nachrichten sehen und selbst Angst empfinden“, so SPÖ-LGBTIQ-Sprecher Mario Lindner im Namen der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo. ****

Die Nachrichten aus Colorado rufen nicht nur Erinnerungen an den Angriff auf einen LGBTIQ-Club in Orlando 2016, sondern leider auch auf die tödlichen Attacken gegen die LGBTIQ-Community in Oslo und Bratislava in den letzten Monaten wach: „Gerade allen jungen Menschen, die solche furchtbaren Nachrichten sehen und selbst Angst haben, sagen wir: Auch wenn wir uns alle angesichts dieses Angriffs schockiert und fassungslos fühlen, ist eines klar – wir werden immer stärker als der Hass und die Angst sein.“ (Schluss) lp

