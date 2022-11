ÖH ruft zu Demo “Trans Day of R*” auf

Sonntag, 20. November, 14:00, Sigmund-Freud-Park

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 20. November, findet eine Demonstration zum internationalen Transgender Day of Remembrance (TDoR) statt. Die Demonstration wird von lokalen Trans- und LGBTIQA-Gruppen organisiert und von der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) unterstützt. Sinn des TDoR und der Demonstration ist es, der Opfer transfeindlicher Gewalt zu gedenken und auf die Diskriminierung von trans Personen aufmerksam zu machen.

Keya Baier, Sara Velić und Boryana Badinska aus dem Vorsitzteam der ÖH solidarisieren sich mit den Organisator_innen: “Transfeindlichkeit und Diskriminierung hören nicht an den Türen der Hochschulen auf, auch Studierende sind davon betroffen. Mit Forderungen wie dem Ausbau von All-Gender-Toiletten, der freien Namenswahl im internen Hochschulsystem und Sensibilisierungsangeboten für Lehrpersonen und Studierende setzt sich die ÖH dafür ein, dass Hochschulen ein Ort werden, den trans Personen ohne Angst vor Anfeindung und Fremdouting betreten können. Wir unterstützen die Demonstration am Transgender Day of Remembrance und rufen alle auf, sich daran zu beteiligen!“

Organisator_innen:

Cha(i)nge – Trans Peer Group Vienna

Venib - Verein Nicht-Binär

Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien

Queer-Referat der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH)

Website:

https://rrrr.noblogs.org

Instagram:

https://www.instagram.com/transdayofrrr/

Rückfragen & Kontakt:

Organisator_innen: tdor @ riseup.net

ÖH: presse @ oeh.ac.at