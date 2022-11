SPÖ-Themenrat (2) – Südekum: Ökologische Wende einzig plausibler Pfad für Wohlstand und gute Arbeitsplätze

Deutscher Ökonom hielt Gastrede und befürwortet SPÖ-Vorschlag für Gaspreisdeckel, um Deindustrialisierung zu verhindern – „Politik aus einem Guss“ für Wende notwendig

Wien (OTS/SK) - Die Notwendigkeit einer ökologischen Wende betonte beim SPÖ-Themenrat heute, Samstag, der deutsche Ökonom und Wirtschaftsexperte Prof. Dr. Jens Südekum in seiner Gastrede: „Die Transformation der Volkswirtschaft in Richtung Klimaneutralität und Nachhaltigkeit ist – neben der Digitalisierung – längst zu dem entscheidenden Faktor für langfristige Investitions- und Standortentscheidungen geworden. Anders gesagt: Die Transformation ist das große industriepolitische Projekt unserer Zeit und im Grunde der einzig plausible Pfad für Wohlstand und gute Arbeitsplätze von morgen“, so Südekum, der die Transformation als Chance und Potential begreift, Wohlstand zu sichern. ****

Um von der ökologischen Wende aber tatsächlich zu profitieren, müsse Europa in der neuen geoökonomischen Lage seine bereits existierenden technologischen Vorsprünge, etwa im Bereich Wasserstoff, verteidigen und ausbauen. „Und natürlich geht es um den schnellstmöglichen Ausbau der Erneuerbaren und einen Um- und Ausbau der gesamten Stromerzeugung“, so Südekum und weiter: „Das ist nicht nur klimafreundlicher und billiger, es macht uns auch unabhängiger!“

Damit die ökologische Wende gelingt, sei „Politik aus einem Guss“ notwendig. Als ersten von vier Punkten nannte Südekum hier die „Beschleunigung von Planungsverfahren“, um Projekte schnell „auf die Straße zu bringen. Windräder-Verteilernetze müssen in der Realität vorkommen“. Zweitens brauche es qualifizierte Mitarbeiter*innen und eine entsprechende Qualifizierungs- und Fachkräftezuwanderungsstrategie, „denn irgendwer wird die ganzen Windräder aufstellen müssen“. Als dritten Punkt nannte der deutsche Ökonom Ressourcen und Rohstoffe und schließlich werde es, so der vierte Punkt, auch ohne Geld nicht gehen. Südekum dazu: „An Zukunftsinvestitionen darf nicht gespart werden.“

Kurzfristig gehe es darum, mit der extremen Energiepreissituation umzugehen und Deindustrialisierung zu verhindern: „Viele Unternehmen wissen derzeit nicht, wie sie die hohen Gasrechnungen bezahlen sollen und überlegen, ins Ausland abzuwandern. Das muss verhindert werden! Deswegen unterstütze ich die SPÖ-Idee sehr, einen Gaspreisdeckel für Haushalte und Betriebe einzuführen“, so Südekum und abschließend: „Industriepolitik ist notwendig – zum Erreichen der Klimaziele, aber auch zur Sicherung des Wohlstands in einem neuen geoökonomischen Zeitalter. Das gilt für Österreich, für Deutschland und für ganz Europa.“ (Forts.) lp/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/