Neu im Reparaturnetzwerk: selbst reparieren mit DIY-Partner*innen

Die DIY-Partner*innen des Reparaturnetzwerks unterstützen beim Reparieren, Restaurieren und bei der Wartung.

Wien (OTS) - Das von der Stadt Wien unterstützte Reparaturnetzwerk verfolgt das Ziel, dass Produkte so lange wie möglich genutzt werden. Um das zu erreichen, führen die Reparaturprofis des Netzwerks mit viel Know-how Reparaturen durch. Und nun gibt es auch DIY-Partner*innen des Netzwerks, bei denen selbst Hand angelegt wird: Messerschärfen, wackelige Sesselbeine leimen oder liebgewonnene Kleidungsstücke umändern, kann unter geduldiger Anleitung selbst ausprobiert werden. Offene Werkstätten stellen Raum und Werkzeug zur Verfügung. Übrigens: Neue DIY-Partner*innen werden laufend aufgenommen. Information: www.reparaturnetzwerk.at/diy-partner.

DIY steht für Do-it-yourself und im Reparaturnetzwerk steht es für selbst reparieren, restaurieren und Geräte warten. Selbermachen ist nicht nur ein wichtiger Begriff im Wortschatz von Kindern und bringt sie in ihrer Entwicklung weiter, sondern ist auch von großer Bedeutung für Erwachsene. „Do-it-yourself bringt ein Stück Unabhängigkeit und es macht unheimlich stolz, etwas selbst repariert zu haben. Gleichzeitig ist es ein wichtiger Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Eine europaweite Studie zeigt, dass bei Elektrogeräten der Anteil von Eigenreparatur bzw. nichtkommerzieller Reparatur satte 27 bis 59 Prozent aller Reparaturen beträgt“, erklärt Markus Piringer, Leiter des Reparaturnetzwerks von DIE UMWELTBERATUNG. (Studie von Deloitte 2018)

Raum und Zeit fürs Selbermachen

Das Angebot der DIY-Partner*innen des Reparaturnetzwerks ist vielfältig: Repair Cafés bieten an bestimmten Terminen die Möglichkeit, kaputte Produkte von zu Hause mitzunehmen und in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam mit ehrenamtlich engagierten Reparaturhelfer*innen zu reparieren. Hier bekommen die Teilnehmenden Hilfe zur Selbsthilfe“. Offene Werkstätten stellen Raum, Werkzeug und Tipps fürs Selbermachen zur Verfügung. Und in Workshops können Teilnehmer*innen bestimmte Do-it-yourself Fähigkeiten erlernen. Mehr als 10 Institutionen sind bereits als DIY-Partner*innen im Netzwerk dabei und es kommen laufend welche dazu. Die Mitgliedschaft ist für DIY-Partner*innen kostenlos: www.reparaturnetzwerk.at/diy-partner

Keine Konkurrenz zu Reparaturprofis

Eine Studie des deutschen Umweltbundesamtes (Bizer et al. 2019) ging der Frage nach, ob zwischen Reparaturbetrieben und ehrenamtlichen Reparaturinitiativen Konkurrenzkampf besteht. Die Antwort war klar „nein“. Denn höherwertige und größere Gegenstände werden eher in Reparaturbetrieben repariert, billige und kleinere Geräte eher in Reparatur-Cafés. Wenn die Reparaturkosten die Zahlungsbereitschaft der Kund*innen übersteigen, verzichten sie darauf – oder reparieren selbst. Die Reparatur in einem Reparatur-Café reduziert somit nicht den Umsatz eines Reparaturbetriebs. Ganz im Gegenteil: Die freiwilligen Reparaturinitiativen fördern den Reparaturgedanken und verweisen auch auf Reparaturbetriebe, falls die Reparatur vor Ort nicht möglich ist.

Information

Die Kontakte zu den DIY-Partner*innen und Tipps zur Wartung von Gegenständen sind auf der Website des Reparaturnetzwerks zu finden: www.reparaturnetzwerk.at/diy-partner

Termine von Repair-Cafés und Workshops, die die DIY-Partner*innen veranstalten, gibt es auf www.reparaturnetzwerk.at/termine

Repair-Cafés, Offene Werkstätten und Reparatur-Workshop-Anbieter*innen, die DIY-Partner*innen werden wollen, können unter office@reparaturnetzwerk.at Kontakt aufnehmen.

Wer lieber reparieren lassen möchte als selbst Hand anzulegen, bekommt die Adressen der Reparaturprofis auf www.reparaturnetzwerk.at und bei den Umweltberater*innen an der Hotline des Reparaturnetzwerks: Tel. 01 803 32 32 – 22.

Das Reparaturnetzwerk Wien wird von der Stadt Wien unterstützt und von DIE UMWELTBERATUNG koordiniert.

Rückfragen & Kontakt:

DIE UMWELTBERATUNG, DIin Sabine Seidl

Tel. 01 803 32 32-72, mobil 0699 189 174 65

sabine.seidl @ umweltberatung.atwww.umweltberatung.at