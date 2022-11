FPÖ – Mühlberghuber: Schwarz-Grün hat gebrochene Kinderseelen zu verantworten

Morgiger „Tag der Kinderrechte“ getrübt durch Coronamaßnahmen-Schäden und Teuerungswelle

Wien (OTS) - Die Kinderrechtekonvention wurde am 20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und im Jahr 1992 von Österreich ratifiziert. Seitdem wird an diesem Tag jährlich der „Tag der Kinderrechte“ begangen. In der Kinderrechtekonvention werden in 54 Artikeln jedem Kind grundlegende politische, soziale, ökonomische, kulturelle und bürgerliche Rechte zugesichert.

„Den Jüngsten in der Gesellschaft wurde in den vergangenen zwei Jahren das Recht auf ihr Kind-Sein genommen“, zeigt sich FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Edith Mühlberghuber betroffen. „Erst wurde ihnen suggeriert, sie könnten für den Tod der Großeltern verantwortlich sein. Dann wurden sie durch Anordnung von ‚Social Distancing‘ und ständige Schulschließungen von Freunden und Verwandten ferngehalten und mit Dauertestung und Maskenzwang drangsaliert.“

Immer deutlicher würden nun die Folgen der völlig überzogenen Corona-Maßnahmen sichtbar. „Jugendpsychiatrien sind überfüllt, bei Kinderpsychologen gibt es monatelange Wartezeiten“, weiß Mühlberghuber. „Der ständige Psychoterror, der Test- und Maskenzwang und die Nötigung zur Impfung durch die schwarz-grüne Bundesregierung mit Unterstützung ihrer Steigbügelhalter von SPÖ und NEOS haben enorme Schäden an den Kinderseelen angerichtet, die es nun zu heilen gilt“, appellierte Mühlberghuber. „Vor allem bei psychologischer Betreuung gibt es enormen Nachholbedarf.“

Auch die aktuelle Teuerungswelle und die hohe Inflation bekämen viele Kinder zu spüren. Jedes vierte Kind in Österreich ist armutsgefährdet und lebt am Existenzminimum. „Das sind 370.000 Kinder und Jugendliche“, zeigte sich die FPÖ-Familiensprecherin alarmiert. Immerhin würden auf das Drängen und die Anträge der FPÖ hin ab 2023 fast alle Familienleistungen an die Inflation angepasst. „Es ist höchste Zeit, Familien mit Kindern – wo immer es nur möglich ist – zu entlasten. Das muss oberste Priorität haben und es ist weiterhin viel zu tun“, so Mühlberghuber.

