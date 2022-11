Oö. Volksblatt: "Die Herzen öffnen" (von Roland KORNTNER)

Ausgabe vom 19. November 2022

Linz (OTS) - Auch wenn am Sonntag die Fußball-WM angepfiffen wird — die Weihnachtszeit steht unmittelbar vor der Tür. Nächstes Wochenende ist schon der erste Adventsonntag und dann dauert es auch nicht mehr lange, bis Adventkalender die Wartezeit aufs Christkind verkürzen. Gerade unsere (Enkel-)Kinder fiebern ja dem Heiligen Abend samt Bescherung ungeduldig entgegen.

Das Fest der Geburt von Jesus Christus ist aber gerade für die Erwachsenen unter uns eine gute Gelegenheit, sich zu besinnen. Auf das Miteinander in unserer Gesellschaft. Auf Nächstenliebe. Auf das Gebot Geben ist seliger denn Nehmen. Auf Hilfe für Mitmenschen, denen es nicht so gut geht, die, oftmals unverschuldet, durch Schicksalsschläge in große Not gekommen sind.

Sei es, durch schwere Krankheiten, folgenschwere Unfälle oder gar

Todesfälle im unmittelbaren Umfeld. Oftmals sind auch Kinder Leidtragende solcher Schicksalsschläge.

Ich ersuche Sie, liebe Leserinnen und Leser, daher, Ihre Herzen zu öffnen und unsere Weihnachtsaktion „Leser helfen“ zu unterstützen. Denn damit können wir gemeinsam unverschuldet in Not geratenen Familien in Oberösterreich direkt und unbürokratisch unter die Arme greifen und in einer schweren Zeit zumindest ein wenig Linderung und Trost spenden. Vergelt´s Gott.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at