AVISO: FPÖ – Vilimsky: Gemeinsame Konferenz der ID, EKR und Fidesz „Illegale Migration in der EU außer Kontrolle“

Wien (OTS) - FPÖ-Delegationsleiter Harald Vilimsky lädt zusammen mit europäischen Partnerparteien aus verschiedenen Gruppen in Straßburg zu einer gemeinsamen Konferenz ein, um auf die ausufernde illegale Migration in der EU aufmerksam zu machen.

Einladung zur gemeinsamen Konferenz der ID-, der EKR-Fraktion und der Fidesz-Partei, organisiert vom FPÖ-Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Harald Vilimsky, zum Thema ,,Illegale Migration in der EU außer Kontrolle", am Mittwoch, dem 23. November um 14:30-15:30 Uhr im Europäischen Parlament in Straßburg im Saal LOW S 2.2.

Zusammen mit den Abgeordneten Jean-Paul Garraud (RN/ID), Jorge Buxade Villalba (VOX/ECR), Marco Campomenosi (LEGA/ID), Balázs Hidvéghi (Fidesz/NI), Patryk Jaki (SP/ECR) und Ernő Schaller-Baross (Fidesz/NI) soll auf die derzeitige prekäre Lage an Europas Grenzen aufmerksam gemacht und infolgedessen auch eine gemeinsame Erklärung für eine gemeinsame Kooperation zur Bekämpfung illegaler Migration unterzeichnet werden.

Gemeinsame Konferenz der ID, EKR und Fidesz Partei zum Thema

„Illegale Migration in der EU außer Kontrolle?“

Wann: 23.11.2022 um 14:30 Uhr

Wo: Europäisches Parlament in Straßburg, Raum LOW S 2.2

Teilnehmer:

Harald Vilimsky (FPÖ/ID)

Jean-Paul Garraud (RN/ID)

Jorge Buxade Villalba (VOX/ECR)

Balázs Hidvéghi (Fidesz/NI)

Ernő Schaller-Baross (Fidesz/NI)

Patryk Jaki (SP/ECR)

Marco Campomenosi (LEGA/ID)

