„IM ZENTRUM“: Wie radikal muss Klimarettung sein?

Am 20. November um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Weltklimakonferenz in Sharm El-Sheikh in Ägypten geht zu Ende. Wird es zu einer Abschlusserklärung kommen und wird sie ein großer Wurf? Gleichzeitig sorgen Klimaaktivistinnen und -aktivisten international mit radikalen Protestmethoden für Aufregung und Diskussionen. Zuletzt auch in Wien, als das Schutzglas des Gemäldes „Tod und Leben“ von Gustav Klimt in der Albertina mit einer schwarzen Flüssigkeit beschmiert wurde. Was bringt ziviler Ungehorsam wie „Kleben fürs Klima“ von Aktivistinnen und Aktivisten? Bleiben beim Reden über den Klimaaktivismus die Inhalte zur Klimarettung auf der Strecke? Womit kann man die Menschen zur Verhaltensänderung bringen? Wie weit müssen die politischen Maßnahmen gehen, um die zu hohen CO2-Emmissionen zu senken, und warum liegt das Klimaschutzgesetz in Österreich noch immer auf Eis?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 20. November 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Johannes Schmuckenschlager

Bereichssprecher für Umwelt und Klimaschutz, ÖVP

Olga Voglauer

stv. Klubobfrau, Die Grünen

Martha Krumpeck

Klimaaktivistin „Letzte Generation“

Reinhard Steurer

Professor für Klimapolitik, Universität für Bodenkultur (BOKU), Wien

Gerhard Fehr

Verhaltensökonom

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at