Tagung der Europäischen Compliance-Gemeinschaft vom 20. bis 22. März 2023 in Amsterdam

Minneapolis (ots/PRNewswire) - Die Society of Corporate Compliance and Ethics® (SCCE®) gab nach drei Jahren virtueller Konferenzen die Rückkehr zu einer persönlichen Begegnung für ihr 11. Annual European Compliance & Ethics Institute bekannt. Die Tagung dieser alljährlich stattfinden Veranstaltung für 2023 wird an drei Tagen in Amsterdam stattfinden und am 20. März beginnen. Das vollständige Programm ist auf corporatecompliance.org/2023ECEI verfügbar.

Der CEO von SCCE & HCCA, Gerry Zack, erklärte, dass die Rückkehr zu persönlichen Gesprächen und die Liste der in Europa ansässigen Redner, die als Leiter der Konferenzsitzungen auftreten werden, die beiden Höhepunkte der diesjährigen Konferenz darstellen. „Ich freue mich sehr, 2023 wieder persönlich bei der Europäischen Gemeinschaft für Compliance und Ethik dabei zu sein, nachdem in den letzten drei Jahren ein virtuelles Format verwendet werden musste. Wir haben ein hervorragendes Programm voller Sitzungen und Referenten, das die aktuelle Compliance- und Ethiklandschaft in Europa widerspiegelt."

Das European Compliance & Ethics Institute (ECEI) wurde ins Leben gerufen, um Praktiker bei ihren Bemühungen zur Aufrechterhaltung globaler Compliance- und Ethik-Programme zu unterstützen. Fachleute aus dem Bereich Compliance werden sich persönlich mit Kollegen und Führungskräften aus den Bereichen Compliance und Ethik austauschen, um die neuesten Herausforderungen, Lösungen und Strategien im Compliance-Bereich zu erörtern und gleichzeitig ihre professionellen Netzwerke zu erweitern.

Zu den Themen der Sitzungen gehören:

Korruptionsbekämpfung

Ethische Arbeitsprobleme

ESG

Interessenkonflikte

Auditierung und Überwachung

Untersuchungen

Whistleblowing

Compliance im Gesundheitswesen

Compliance-Führung und Unternehmenskultur

KI, Automatisierung und vorausschauende Steuerung

Die diesjährige ECEI ist insofern einzigartig, als sie neben den traditionellen Themen zur Compliance in Unternehmen auch eine Reihe von Sitzungen speziell zur Compliance im Gesundheitswesen anbietet. Das Angebot im Bereich Gesundheitswesen bietet wertvolle Informationen für Fachkräfte, die eine Anleitung zur Einrichtung, Aufrechterhaltung und Risikominderung für Compliance-Programme in Gesundheitseinrichtungen benötigen.

Um mehr über die diesjährige ECEI zu erfahren, besuchen Sie bitte www.corporatecompliance.org/2023ECEI

Informationen zu SCCE

Die Society of Corporate Compliance and Ethics® (SCCE) ist eine gemeinnützige Vereinigung für Compliance- und Ethik-Experten auf Mitgliedsbasis. Seit 2004 setzt sich die SCCE für ethische Praktiken und Compliance-Standards ein, um die Integrität von Unternehmen weltweit sowie in allen Branchen zu fördern. Im Jahr 2011 schloss sich die SCCE mit der Health Care Compliance Association zusammen und gründete die SCCE & HCCA. Mit insgesamt mehr als 19.000 Mitgliedern in 100 Ländern ist SCCE & HCCA führend bei der Unterstützung und Förderung der Interessen der Compliance- und Ethik-Berufe.

Besuchen Sie die SCCE-Website unter www.corporatecompliance.org oder rufen Sie 888.277.4977 an.

