FPÖ – Hauser: Regierung muss endlich nachvollziehbare und praktikable Strukturen für touristische Vermietung umsetzen

Touristische Großbetriebe wurden vielfach überfördert, Kleinbetriebe wurden hingegen mit Peanuts abgespeist

Wien (OTS) - „Die ÖVP kann zwischen Recht und Unrecht überhaupt nicht mehr unterscheiden“, stellte der freiheitliche Tourismussprecher NAbg. Mag. Gerald Hauser in seiner gestrigen Rede fest und kritisierte einmal mehr die Doppelmoral der ÖVP sowie der gesamten Regierung: „Zuerst hat die Regierung alle touristischen Betriebe zugesperrt und jetzt stellt sich die ÖVP als die ,Retter-Partei´ in Sachen Wirtschaft und Tourismus hin. Nur weil sie selbst eine Krise verursacht und danach mit der Gießkanne zig Millionen ungerecht verteilt haben.“



Die ÖVP habe den Kollateralschaden für den Tourismus und die Wirtschaft wissentlich verursacht, so Hauser weiter: „In der Schweiz, unserem Nachbarland, gab es dasselbe Virus. Während bei uns die Nächtigungszahlen aufgrund der desaströsen Corona-Politik von Schwarz und Grün ins bodenlose sanken, waren bei unserem Nachbar, die Lifte und Hotelbetriebe offen. Daher steht die Schweiz auch heute noch gut da und bei uns kämpfen die Betriebe ums Überleben.“



Nach Hauser seien auch die Entschädigungszahlungen massiv ungerecht verteilt worden: „Während die Großen, die touristischen Gewerbebetriebe, aufgrund einer komplett realitätsfremden Berechnungsgrundlage im November 2020 80% und im Dezember 2020 50% Umsatzersatz erhalten haben, haben die Kleinen, zum Beispiel nicht bäuerliche Privatvermieter, ursprünglich nichts erhalten. Die damals zuständige ÖVP-Ministerin Köstinger hat natürlich an ihre bäuerlichen Betriebe gedacht und so wurden bäuerliche Privatvermieter sofort von der AMA entschädigt. 15 Monate haben wir nicht aufgegeben, für die touristischen Vermieter mit mehr als zehn Betten diese Entschädigung einzufordern. Mit gerade einmal 25% Umsatzersatz wurden die Betriebe, die zuvor von dieser Bundesregierung einfach ignoriert wurden, abgespeist.



Im Zuge der Debatte zum Budget forderte der FPÖ-Tourismussprecher die Regierung auf, dass touristische Vermietungs-Tohuwabohu endlich zu beenden und nachvollziehbare, praktikable einfache Strukturen zu schaffen: „Im Sinne der Schaffung von Klarheit, Nachvollziehbarkeit sowie Rechtssicherheit ist es aus unserer Sicht dringend erforderlich, die unterschiedlichen Varianten der touristischen Vermieter nachvollziehbar zu vereinheitlichen und in der österreichischen Rechtsordnung abzubilden. Mit dem von mir eingebrachten Antrag fordern wir die Bundesregierung auf, endlich tätig zu werden und folgende drei Kategorien für touristische Vermieter und somit Klarheit zu schaffen:



1. Kategorie: touristische Privatvermieter, bäuerlich und nicht bäuerlich, ohne Gewerbe bei Vermietung von Zimmern/Ferienwohnungen und/oder bis zu 15 Betten

2. Kategorie: gewerbliche touristische Vermieter von 16 bis 30 Betten bzw. fünf Ferienwohnungen/Appartements (‘Kleingewerbe‘)

3. Kategorie: gewerbliche touristische Vermieter ab 30 Betten.“

