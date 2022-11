ORF-„DialogForum“: „Challenge 23. Neu, digital und …?“

Expertinnen und Experten diskutierten Chancen für Öffentlich-rechtliche durch „Social Media“-Konkurrenz

Wien (OTS) - Für den ORF und weitere öffentlich-rechtliche Medien in Europa bringt das kommende Jahr neue Herausforderungen und Aufgaben – aber auch Chancen: Wie kann es gelingen, mit den „Social Media“-Angeboten von Facebook, TikTok, YouTube und Instagram Schritt zu halten? Wie Medien sich angesichts der „Social Media“-Konkurrenz entwickeln und behaupten werden und wie der öffentlich-rechtliche Auftrag im digitalen Zeitalter erfüllt werden kann, darüber diskutierte eine Gesprächsrunde im Rahmen des ORF-„DialogForum“ heute, am 18. November 2022, um 13.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus mit dem Blick auf den europäischen Horizont. Die „DialogForen“ werden auf zukunft.ORF.at live gestreamt. Das heutige „DialogForum“ wird am 11. Jänner um 0.00 Uhr und am 14. Jänner um 9.00 Uhr in ORF III Kultur und Information ausgestrahlt.

Robert Amlung, Berater für digitale Strategien beim ZDF, stellte fest: „Wir schichten bereits Geld um in Programme, die für junge Menschen gemacht werden. Wichtig ist, dass wir unsere Beiträge selbst distribuieren, auch wenn viele Nutzerinnen und Nutzer auf anderen Plattformen sind. Wir versuchen sie, von dort zu uns zu holen.“

Smilla Buschbom, Jugendrat Wien, erklärte: „Ich nutze den ORF auf Social Media und wünsche mir hier mehr Formate. Der Fokus der ORF-Berichterstattung liegt generell zu selten auf jungen Menschen.“

Michael Farthofer, Student an der Universität Wien: „Auch ich nutze den ORF auf Social Media. Der ORF könnte seine Online-Angebote aber durchaus besser für junge Zielgruppen aufbereiten.“

Gerald Heidegger, Online Editor des ORF, meinte: „Wir haben ein starkes Online-Angebot, müssen aber an neue Herangehensweisen denken – wie bei unserem gerade entwickelten ,Topos‘. Wir brauchen intermediäre Flächen. Von dort müssen wir dann wieder den Transfer zu den ORF-Medien schaffen.“

Karen Donders, Director of Public Value im öffentlich-rechtlichen VRT (Belgien), erzählte: „Wir haben ähnliche Herausforderungen wie der ORF. Wir brauchen mehr Mut und Anstrengungen, um jungen Menschen zu den Online-Plattformen zu folgen. Wo das bereits passiert, sind wir erfolgreich.“

Moderiert wurde das ORF-„DialogForum“ von Klaus Unterberger, ORF Public Value.

Das ORF-„DialogForum“ ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.

