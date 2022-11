FPÖ-Haimbuchner zu Energiegewinn-Abschöpfung: Wettbewerbsfähigkeit muss erhalten bleiben

Zielgruppen entlasten, langfristige Schwächung unserer Firmen am internationalen Markt verhindern

Linz (OTS) - Der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner stellte heute in einer ersten Stellungnahme zur von der Regierung geplanten Abschöpfung der Energiegewinne fest: „Es muss eine Selbstverständlichkeit sein, die Zielgruppen zu entlasten. Keinesfalls darf es langfristig zu einer Schwächung unserer Firmen am internationalen Markt kommen. Eine Gewinnabschöpfung muss die Wettbewerbsfähigkeit auf alle Fälle erhalten. Ansonsten droht, dass der Steuerzahler in weiterer Folge dafür aufkommen muss.“ (schluss) bt

