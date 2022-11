Passivhaus-Bürogebäude in China erhält Austrian Green Planet Building® Award

Nachhaltig Bauen „Made in Austria“: 740 Quadratmeter Photovoltaik bei erstem Passivhaus-Bürogebäude in Jiaxing

Wien (OTS) - Das Passive House Office ist das erste zertifizierte Passivhaus-Bürogebäude in der feucht-warmen Klimazone in Jiaxing, China. Das österreichische Unternehmen NEUBAU best.energy lieferte hierfür die Generalplanung, Energieplanung, sowie die Qualitätssicherung. Die 740 Quadratmeter Photovoltaik am Dach dienen nicht nur als nachhaltige Energiequelle, ihre Fläche spielt auch bei der Verschattung eine wichtige Rolle, die den Kühlenergiebedarf des Gebäudes deutlich reduziert.

Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building® (AGPB) Awards. Er überträgt die Zielsetzungen und strengen Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld. Die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Planungsbüros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe im Bereich Nachhaltig Bauen – Austrian Green Planet Building® zeichnet sie aus.

AGPB ist eine gemeinsam vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA (AWA) getragene Dachmarke.

Das Passive House Office in Jiaxing, China, erhält den Austrian Green Planet Building® Award: Trotz der feucht-warmen klimatischen Bedingungen entstand in der Region erstmalig ein Bürogebäude im Passivhaus-Standard.

Projektbeschreibung mit Fotos, Grafiken, Video, Factsheet und Pressetext: agpb.at/passive_house_office

