Hernals: Neues Buch „Zeitreise am Parhamerplatz-Pur“

Wien (OTS/RK) - In den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Hernals (17., Hernalser Hauptstraße 72-74, Lift-Zugang: Jörgerstraße 59) wird am Montag, 21. November, ab 17.00 Uhr, das neue Buch „Zeitreise am Parhamerplatz-Pur“ vorgestellt. Der Verfasser der Publikation, der Pädagoge Günther Tippl, wohnt der Präsentation bei. Tippl dokumentiert in dem rund 250 Seiten umfassenden Werk die Historie des Schulgebäudes auf dem Parhamerplatz. 1886 fand die Eröffnungsfeier statt. Bis 1937 war in dem Bau eine „Volks- und Bürgerschule“ untergebracht. Hernach folgte die Nutzung als Gymnasium. An dem Nachmittag liest der Chronist aufschlussreiche Texte aus dem im Eigenverlag veröffentlichten Band und steht dem Publikum für Gespräche über das Thema „Jubiläum 135 Jahre Schulhaus“ zur Verfügung. Der Eintritt ist gratis. Die Museumsleute freuen sich über Spenden. Nähere Informationen per E-Mail: bm1170@bezirksmuseum.at.

Die ehrenamtliche Museumsleiterin, Trude Neuhold, begrüßt die Besucher*innen. Bei dieser Zusammenkunft gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Günther Tippl unterrichtet im Gymnasium am Parhamerplatz die Fächer Geschichte, Sport und EDV und schreibt in seinem Buch über Geschehnisse im Zeitraum 1886 bis 2021. Die Publikation hat eine limitierte Auflage von 250 Exemplaren. Tippls Reminiszenzen reichen von baulichen und pädagogischen Entwicklungen bis zu bezirkshistorischen Aspekten. Interessent*innen können den reich bebilderten Rückblick gegen einen Unkostenbeitrag (mindestens 15 Euro) im Museum erhalten. Kontaktaufnahme mit dem Autor via E-Mail: gtippl@gmx.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hernals: www.bezirksmuseum.at

Gymnasium am Parhamerplatz: www.parhamer.at/schule

Veranstaltungen im 17. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hernals/

