Neubau: Trans*Zebrastreifen an zentralem und stark frequentiertem Platz eröffnet

Wien (OTS/RK) - Anlässlich der derzeit laufenden „Trans Awareness Week“ vom 13. bis 19. November wurde heute, Freitag, als Zeichen gegen Diskriminierung ein Trans*Zebrastreifen zwischen Volkstheater und Museumsquartier feierlich eröffnet.

„Alle Menschen haben das Recht, gleichberechtigt, sicher und frei zu leben. Doch nach wie vor sind Transgender-Personen, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen mit massiven Benachteiligungen und Ausgrenzung im Berufs- und Alltagsleben konfrontiert. Der Neubauer Trans*Zebrastreifen wird von allen Menschen genutzt werden und ist auch für alle da. So selbstverständlich sollte es auch mit der Geltung der Menschenrechte sein“, verlangte Neubau-Bezirksvorsteher Markus Reiter. Weltweit nehme die Trans*Feindlichkeit sogar zu, so Reiter. Neubau ist seit 2020 Menschenrechtsbezirk. Damit einher geht die Verpflichtung, die Menschenrechte in allen Kompetenzbereichen des Bezirks zu achten, zu fördern und als Leitlinien des politischen Handelns auch praktisch umzusetzen.

Eva Fels wurde bei der Veranstaltung für ihren jahrelangen Einsatz mit einer Ehrenauszeichnung des Bezirks für besondere Verdienste für Menschenrechte, Antidiskriminierung und das gute Miteinander ausgezeichnet. „Transgender-Personen brauchen in unserer Gesellschaft mehr Schutz und Sicherheit. Dieser Schutzweg steht dafür, dass dies ermöglicht wird“, freute sich Fels.

Am Opening des in Weiß-Blau-Rosa gehaltenen Zebrastreifens nahmen Shams Asadi, Menschenrechtsbeauftragte der Stadt Wien, Eva Fels, Obfrau des Vereins TransX, Volkstheater-Direktor Kay Voges, die Landtagsabgeordneten Nina Abrahamczik und Viktoria Spielmann sowie Bezirksvertreter*innen und Aktivist*innen teil. (Schluss) nic

