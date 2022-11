„Bürgeranwalt“: Wertloses Erbe? Gutgemeintes Testament schafft große Probleme für Tochter und Enkelin

Kritik an der Rattenbekämpfung in Wien: Sind streng geschützte Tiere dadurch bedroht?

In Wien sind Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer bei der Gefahr von „Rattenbefall“ zur Bekämpfung verpflichtet. Das wird oft mit Rattenköderboxen getan. Damit werden aber auch immer wieder streng geschützte Feldhamster getötet. Das ist wiederum laut Wiener Naturschutzgesetz verboten. Volksanwalt Bernhard Achitz ortet einen Widerspruch in den Regelungen und diskutiert mit Tierschützern und Schädlingsbekämpfern über sinnvolle Rattenbekämpfung.

Nachgefragt: Teure Kurzzeitpflege

Nach einem Sturz benötigte die damals 81-jährige Waltraud V. in Linz eine Kurzzeitpflege. Doch die Kosten dafür – immerhin 3.000 Euro pro Monat – wurden vom Land Oberösterreich im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht übernommen. Die Volksanwaltschaft kritisierte, dass die Familie von Frau V. diese Kosten damals selbst tragen musste, und forderte eine bessere finanzielle Unterstützung. Wie sieht die neue Regelung aus?

Wertloses Erbe? Ein gutgemeintes Testament eines Wieners schafft große Probleme für Tochter und Enkelin

Frau H. hat von ihrem Vater ein Haus in Wien mit 1.000 Quadratmetern Grund geerbt, das einen Marktwert von einer Million Euro haben dürfte. Sie kann das große Haus finanziell nicht erhalten und würde es gerne vermieten oder einen Teil verkaufen. Aber das erlaubt ihr das Pflegschaftsgericht nicht. Denn ihre behinderte Tochter ist im Testament als „Nacherbin“ eingesetzt und das Vermögen dürfe daher nicht angerührt werden. „Bürgeranwalt“ hat den renommierten Professor für Zivilrecht, Dr. Stefan Perner, um eine Analyse ersucht.

