Lebensalltag mit HIV – es gibt noch viel zu tun

Expert:innenrunde fordert niederschwellige Testmöglichkeiten und Therapiezugang, mehr Aufklärung und Awareness sowie Maßnahmen gegen Alltagsdiskriminierung.

Wir könnten ein normales Leben führen, wenn wir nicht immer noch Ablehnung und Ausgrenzung erfahren würden. Diskriminierung und die Angst davor gehören für viele zum Alltag Wiltrut Stefanek, HIV-Patientin und Obfrau des Selbsthilfevereins PULSHIV 1/5

Neben der medizinischen spielt vor allem die psychische Gesundheit eine wesentliche Rolle. Besonders die heute 50- bis 70-Jährigen HIV-positiven Menschen hatten in ihrer Jugend stark mit dem 'Aids-Stigma' zu kämpfen, viele von ihnen haben dadurch den Familienanschluss, Partner:innen und Freund:innen verloren. In der dringend benötigten adäquaten Pflege älterer HIV-positiven Menschen gilt es neben Multimorbidität und Mehrfachmedikation auch deren jeweilige spezifische Lebenswelten miteinzubeziehen und einer Vereinsamung entgegenzuwirken Mag.a (FH) Ingrid Neumeier, AidsHilfe Oberösterreich 2/5

Ich trete ganz entschieden gegen das immer noch viel zu große Stigma einer HIV-Infektion ein. HIV ist zwar nicht heilbar, aber heute sehr gut behandelbar Andreas Huss, MBA, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) 3/5

Daher können wir immer wieder nur auf den schon altbekannten Spruch hinweisen: Kenne deinen Status! Mag.a Andrea Brunner, Geschäftsführerin Aidshilfe Wien 4/5

Die regelmäßige Einnahme einer gut verträglichen und wirksamen HIV-Therapie ist Voraussetzung, um die Virusvermehrung dauerhaft zu unterdrücken und damit auch zu verhindern, dass das Virus weitergegeben werden kann Univ.-Prof. Dr. Alexander Zoufaly, FA für Innere Medizin und Infektiologie und Präsident Österreichische Aidsgesellschaft 5/5

Wien (OTS) - Rund 8.000 Menschen leben in Österreich mit einer HIV-Infektion (inklusive Dunkelziffer)[i]. Jährlich infizieren sich hierzulande rund 400 Personen neu mit dem HI-Virus[ii]. Die heute etablierten Therapien ermöglichen HIV-positiven Menschen ein Leben mit guter Lebensqualität und eine ungefähr dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung entsprechende Lebenserwartung.

Auf Initiative von Gilead Sciences Österreich hat sich im Vorfeld des Welt-Aids-Tags am 1. Dezember 2022 eine Runde aus Expert:innen, Behandler:innen, (gesundheits)politischen Entscheidungsträger:innen sowie Betroffenen mit drei großen Bereichen aus dem Alltag und der Lebensrealität von HIV-infizierten Personen in Österreich auseinandergesetzt. Die wichtigsten Erkenntnisse und Forderungen aus diesen „Thementalks“: „Schwerpunkt Therapien, Prävention und Testung“, „Das gesellschaftliche Stigma von HIV“ und „Gesund Altern mit HIV“ wurden in einem Presse-Hintergrundgespräch am 17. November in Wien präsentiert.

Stigmatisierung nach wie vor hoch

„ Wir könnten ein normales Leben führen, wenn wir nicht immer noch Ablehnung und Ausgrenzung erfahren würden. Diskriminierung und die Angst davor gehören für viele zum Alltag “, schildert Wiltrut Stefanek, selbst HIV-Patientin und Obfrau des Selbsthilfevereins PULSHIV, die immer noch vorherrschende Situation in Österreich. Während die Medizin in den vergangenen 40 Jahren seit der erstmaligen Beschreibung des HI-Virus große Fortschritte gemacht hat, hinkt das Wissen in der Bevölkerung in Bezug auf Übertragungswege, Risiken, Prävention sowie Therapiemöglichkeiten deutlich hinterher. Viel zu oft werden Betroffene noch mit veralteten Bildern von HIV konfrontiert, so Stefanek. Dies führe oftmals zu Diskriminierung und Stigmatisierung im privaten und beruflichen Alltag einer infizierten Person.

Diskriminierung hat psychische Auswirkungen

„ Neben der medizinischen spielt vor allem die psychische Gesundheit eine wesentliche Rolle. Besonders die heute 50- bis 70-Jährigen HIV-positiven Menschen hatten in ihrer Jugend stark mit dem 'Aids-Stigma' zu kämpfen, viele von ihnen haben dadurch den Familienanschluss, Partner:innen und Freund:innen verloren. In der dringend benötigten adäquaten Pflege älterer HIV-positiven Menschen gilt es neben Multimorbidität und Mehrfachmedikation auch deren jeweilige spezifische Lebenswelten miteinzubeziehen und einer Vereinsamung entgegenzuwirken “, ergänzt Mag.a (FH) Ingrid Neumeier von der AidsHilfe Oberösterreich im Vorfeld der Diskussion. Dies verschärft sich oftmals in der Gruppe der älteren HIV-positiven MSM (Männer, die mit Männern Sex haben), da diese vor allem in früheren Jahren noch stärker ausgeprägten Mehrfachstigmatisierung von „HIV-positiv und schwul-sein“ ausgesetzt waren.

Andreas Huss, MBA, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), unterstreicht dies: „ Ich trete ganz entschieden gegen das immer noch viel zu große Stigma einer HIV-Infektion ein. HIV ist zwar nicht heilbar, aber heute sehr gut behandelbar . Mit entsprechender Therapie (eine Tablette pro Tag), können HIV-positive Menschen das Virus auf sexuellem Wege nicht mehr weitergeben[iii] und haben die gleiche Lebenserwartung[iv], wie alle anderen.“ Durch die modernen Therapien haben Menschen mit HIV eine annähernd gleiche Lebenserwartung wie Menschen ohne HIV. „Und vor allem eine gute Lebensqualität“, ergänzt Mag.a Andrea Brunner, Geschäftsführerin Aidshilfe Wien und appelliert: „ Daher können wir immer wieder nur auf den schon altbekannten Spruch hinweisen: Kenne deinen Status! “ Nach wie vor sind regelmäßige Tests („know your status“) und frühzeitige Therapie die entscheidenden Faktoren beim Kampf gegen die Epidemie und der wichtigste Beitrag um die UN-Ziele 95-95-95 zu erreichen (95 % der Menschen mit HIV wissen von Ihrer Infektion, 95 % davon haben Zugang zur antiretroviralen Therapie, 95 % davon sind unter der HIV-Nachweisbarkeitsgrenze). Zudem hat sich die UN das Ziel gesetzt, dass Menschen mit HIV auf Grund ihrer Erkrankung nicht länger ausgeschlossen werden sollen — „Zero Stigma“.

Awareness stärken und weiter für das Thema sensibilisieren

Menschen mit HIV können heutzutage eine fast normale Lebenserwartung erreichen iv. „ Die regelmäßige Einnahme einer gut verträglichen und wirksamen HIV-Therapie ist Voraussetzung, um die Virusvermehrung dauerhaft zu unterdrücken und damit auch zu verhindern, dass das Virus weitergegeben werden kann “ iii, betont Univ.-Prof. Dr. Alexander Zoufaly, FA für Innere Medizin und Infektiologie und Präsident Österreichische Aidsgesellschaft.

Die guten Therapiemöglichkeiten und die scheinbar relativ geringe Neuinfektionsrate dürfe nicht zu einem Verdrängen der Krankheit führen. Auch wenn die langjährige und konsequente Aufklärungsarbeit Früchte trägt, was unter anderem beim Safer-Sex-Verhalten von jungen Menschen sichtbar wird, sei es, so die einhellige Meinung der Diskutant:innen, nach wie vor notwendig, Aufmerksamkeit zu schaffen — wie beispielsweise anlässlich des Welt-Aids-Tags am, 1. Dezember — und sexuell aktive Menschen anzusprechen und für den HIV-Test zu sensibilisieren. Aber auch die entsprechende Awareness bei Ärzt:innen gilt es zu stärken. Diese Schritte seien unerlässlich, um das in der UN-Vollversammlung vereinbarte Ziel „Kein AIDS bis 2030“ zu erreichen.

Weitere Infos unter: https://www.hivheute.at/allabouthiv.html

Über Gilead Sciences GesmbH

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Gilead daran, Arzneimittel gegen Erkrankungen für Menschen in aller Welt zu entwickeln, für die ein noch nicht gedeckter medizinischer Bedarf besteht. Der Fokus liegt dabei auf Antivirals (gegen HIV/AIDS, Hepatitis B und C sowie neuartige Viren wie z.B. Ebola, MERS und SARS,CoV-2), Onkologie sowie auf entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel rheumatoide Arthritis und chronisch entzündliche Darmerkrankungen.

Die seit 2007 bestehende Niederlassung in Wien ist für Gileads Geschäftstätigkeit in Österreich verantwortlich. Über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten hochwertigen Service und konzentrieren sich auf den Vertrieb und die Kundenberatung.

Weitere Infos unter: https://www.gilead.com



