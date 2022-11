SPÖ-Termine von 21. November bis 27. November 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 21. November 2022:

Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg (21. bis 24. November)



10.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an einem Pressegespräch der IG Autorinnen Autoren und der Initiative Medienvielfalt und Baukultur zum Thema „Wiener Zeitung – Initiativen zur Rettung eines Kulturerbes & zur Stärkung des Qualitätsjournalismus“ teil (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien).



17.00 Uhr Unter dem Titel „Kultur und Parlament im Dialog“ findet eine Veranstaltung zum Wert von Kunst und Kultur in einer offenen und demokratischen Gesellschaft statt, die auch 30 Jahre Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik (ÖKUPO) reflektiert. Grußworte kommen von SPÖ-Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner. Weiters sprechen und diskutieren u.a. Kunst- und Bildungsministerin a.D. Hilde Hawlicek, die neue ÖKUPO-Präsidentin und Nationalrätin Katharina Kucharowits, die ehemalige ÖKUPO-Präsidentin Lisa Hakel, der deutsche Kulturexperte Oliver Scheytt sowie die Künstler*innen Konstanze Breitebner, Birgit Denk und Daniel Wisser. Anmeldung unbedingt erforderlich unter gesellschaft.kulturpolitik @ gmail.com (Großer Prunksaal, Stubenring 8–10, 1010 Wien).



19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Transatlantica“, kuratiert von Eva Nowotny, hält Reinhard Heinisch einen Vortrag zum Thema „US Midterm Elections – eine Analyse“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/9ttycv9a (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).



DIENSTAG, 22. November 2022:



10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (21. bis 24. November) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Theresa Muigg statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum M04096, WIC und online via Webex https://tinyurl.com/52hhe537).



18.00 Uhr Feierliche Verleihung des Kurt Rothschild Preises 2022 an herausragende Wirtschafts- und Sozialwissenschafter*innen. Laudatio von SPÖ-Klubobfrau und Bundesparteivorsitzender Dr.in Pamela Rendi-Wagner für Michael Landesmann. Eröffnung und einleitende Worte von u.a. Zweiter Nationalratspräsidentin Doris Bures. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yhfchdrr (Dachfoyer Hofburg: Eingang Josefsplatz/Redoutensäle, Große Redoutenstiege, 1010 Wien).



19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Markus Marterbauer zum Thema „Angst und Angstmacherei“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/4mx4c8k2 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).



MITTWOCH, 23. November 2022:



10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).



12.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur ZOOM-Lunch-Lecture „Warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen“ mit der Journalistin und Autorin Yvonne Widler und Co-Autorin Margeritha Bettoni. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/22p838n4.



DONNERSTAG, 24. November 2022:



9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).



19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Ulrike Hermann zum Thema „Das Ende des Kapitalismus“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/ypnvc2tv (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).



FREITAG, 25. November 2022:



10.30 Uhr Pressekonferenz zum Thema Gewaltschutz mit SPÖ-Bundesfrauenvorsitzender NRin Eva-Maria Holzleitner, der Salzburger SPÖ-Landesfrauenvorsitzenden LAbg. Karin Dollinger und SPÖ-Landesparteivorsitzendem BR David Egger (Rosa-Luxemburg-Haus, Paris-Lodron-Straße/Bruderhof, Salzburg).



SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt als österreichische Repräsentantin am Standing Committee der parlamentarischen Versammlung des Europarats in Reykjavik teil.



