Ein „konkret spezial“ im ORF-Hauptabend über „Sparen wo’s geht“

Am 21. November um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Teuerungen und kein Ende in Sicht. Der tägliche Einkauf zeigt die Folgen der Krisen: Krieg, Energie und Klimawandel – alles führt dazu, dass letztlich die Konsumentinnen und Konsumenten höhere Ausgaben haben. Wo kann man dennoch sparen? Sind billigere Eigenmarken eine Lösung? Wie kommt man am besten über die Runden? Ein „konkret spezial“ präsentiert von Philipp Maschl am Montag, dem 21. November 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 zeigt Tipps und Lösungen, wie man dem täglichen Preiswahnsinn ein Schnippchen schlagen kann.

Die Krise ist bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit mittleren Einkommen suchen Rat bei karitativen Organisationen. Wie können sie ihre Fixkosten senken, worauf sollten sie im Konsumalltag achten und welche Anlaufstellen bieten wirklich Hilfe?

Das größte Problem sind die stark gestiegenen Energiekosten. Wie kann man hier gegensteuern? Wo verliert man Energie in den eigenen vier Wänden und wie kann man hier sparen? Wenn sich die Spritpreise fast verdoppeln, wirkt sich das vor allem auf die Pendler aus. Wie kann man den täglichen Weg zur Arbeit günstiger bewältigen, ohne dass man Stunden an Zeit verliert? Antworten darauf versucht „konkret spezial“.

