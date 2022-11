Opus bei Ehrungen in Rom und in Nizza

Wien/Graz (OTS) - Auf Einladung der Papst-Stiftung „Scholar Occurrentes“ war Opus am vergangenen Montag, 14.11. zu Gast beim Benefiz-Match weplayforpeace.org für den Weltfrieden im Olympiastadion von Rom. Mit vielen Fußball-Stars wie Ronaldinho, Ciro Immobile, Gigi Buffon, Andrea Pirlo, Miroslav Klose oder Christo Stoichkov kam es mittels einer „Live Is Life“- Einlage zur Ehrung für Diego Maradona, der per Hologram dazu gaberlte! Live im italienischen TV auf Rai Due.

Der beeindruckende Rom-Aufenthalt wurde durch die Papstaudienz im Vatikan gekrönt, wo Papst Franziskus offensichtlich recht begeistert vom Opus Magnum-Album war.



Und weiter ging’s von Rom nach Nizza zur nächsten Ehrung!

Am 16.11. kamen Opus auf Einladung des Künstlers Stephane Bolongaro & der Stadt Nizza bei der 80s-Gala „Memories“ in die dortige ausverkaufte Oper. Auf der Bühne, beim Live Is Life-Allstar-Finale zusammen mit Patrick Hernandez, Plastik Bertrand, Eruption feat. Precious Wilson, Ottawan u.v.m., bekamen sie den Ehrenpreis der Stadt Nizza für ihre Karriere von Bürgermeister Christian Estrosi überreicht.

"Yessss ! Wir sind sehr dankbar am Ende unserer Karriere solche Auszeichnungen entgegen nehmen zu dürfen." sagt Opus Mastermind Ewald Pfleger.

Es gibt von der Opus-Band auch noch weitere News: Schick-Sisters & The Opus Band veröffentlichten ihre gemeinsame Single "Good or Bad", weitere Songs sowie ein Album sind in Vorbereitung.

