AVISO: 1. Klima-Talk der Nachbarschaftszentren am 24.11.

Kick-off Veranstaltung in Kooperation mit der Bezirksvorstehung 15 und der 48er Abfallberatung

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 24. November 2022 findet der erste Klima-Talk der Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks zum Thema „So ein Mist! Wie geht das mit der Kreislaufwirtschaft?“ statt. Die Veranstaltungsreihe Klima-Talk soll Menschen in Wien miteinander ins Gespräch bringen, das Klimabewusstsein fördern und aufzeigen, dass jede Aktivität zählt und jede/r einen aktiven Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten kann.

Der Auftaktevent am 24. November gibt den Startschuss zu den Klima-Talks, einer Veranstaltungsreihe der Hilfswerk Nachbarschaftszentren, welche Teil des Projekts „Klimafreund*in“ sind. Bei dem Projekt „Klimafreund*in“ der Nachbarschaftszentren geht es darum, durch Klima-Tipps, Klima-Talks und weitere Angebote das hochaktuelle Thema verstärkt in die Wiener Grätzel zu bringen, um das Klimabewusstsein zu fördern. Beim ersten Klima-Talk mit dem Titel „So ein Mist! Wie geht das mit der Kreislaufwirtschaft?“ erhalten Besucherinnen und Besucher Informationen zu den Themen Müllvermeidung, Mülltrennung und Recycling und können anschließend Fragen stellen und mitdiskutieren. Die Teilnahme ist kostenlos.

1. Klima-Talk: „So ein Mist! Wie geht das mit der Kreislaufwirtschaft?“

Kick-off Veranstaltung der Hilfswerk Nachbarschaftszentren

in Kooperation mit der Bezirksvorstehung 15 und der 48er Abfallberatung

Zeit: Donnerstag, 24. November 2022, 10.00–12.30 Uhr

Ort: Festsaal der Bezirksvorstehung 15, Gasgasse 8, 1150 Wien



Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at



