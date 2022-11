ASFINAG: Heimo Maier-Farkas neuer Geschäftsführer der Service GmbH – Bernd Datler an der Spitze der Maut Service GmbH bestätigt

Wien (OTS) - Mit Heimo Maier-Farkas ist ab 1. Dezember die Geschäftsführung der Servicegesellschaft wieder vollständig besetzt. Der gebürtige Kärntner übernimmt die technischen Agenden und zeichnet somit verantwortlich für die Bereiche Anlagen- und Verkehrsbetrieb, Service- und Kontrollmanagement sowie den Fachbereich Services und das Fuhrparkmanagement. Für weitere fünf Jahre bleibt Bernd Datler als Geschäftsführer der Maut Service GmbH für die Bereiche Servicemanagement und Servicebetrieb sowie für ITS Services und Payment Services verantwortlich.

„Heimo Maier-Farkas ist ein absoluter Insider unseres Unternehmens, der seine Bereiche stets mit Begeisterung weiterentwickelt hat. Unsere Autobahnen sind auch Daten-Highways, mit Bernd Datler haben wir in der ASFINAG einen der kompetentesten Fachleute Europas auf diesem Gebiet. Beide Kollegen bringen langjährige Expertise und Erfahrung in den Schlüsselbereichen Digitalisierung und Mobilitätsmanagement mit und werden die Entwicklung des Unternehmens zu einem nachhaltigen Mobilitätspartner wesentlich vorantreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren“, so die ASFINAG-Vorstände Josef Fiala und Hartwig Hufnagl.

Seit 2009 war Heimo Maier-Farkas als Abteilungsleiter und Prokurist für den Autobahnbetrieb der ASFINAG verantwortlich. In den vergangenen Jahren gelang es ihm, die „Betriebliche Erhaltung“ der ASFINAG zu einer der führenden Winterdiensteinheiten in Europa zu entwickeln sowie weitere wichtige Meilensteine wie die betriebliche Organisationsentwicklung umzusetzen.

Bernd Datler ist bereits seit 2006 in der ASFINAG und fungiert dort seit November 2009 als technischer Geschäftsführer der Mautgesellschaft. Zusätzlich zu seinen Agenden in der Maut Service GmbH verantwortet er auch die Informationstechnologie und die Weiterentwicklung der Digitalisierung im gesamten Unternehmen.

