22. Bezirk: Stadl- Konzert mit dem „Weana & Yankee Trio“

Wien (OTS/RK) - Ein vergnügliches musikalisches Programm mit „witzigen Potpourris und schrägen Arrangements“ wird am Sonntag, 20. November, vom „Weana & Yankee Trio“ bei einem Konzert im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) dargeboten. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Steve Criss (USA) singt, spielt Banjo und zahlreiche andere Instrumente, Chris Molisch (Österreich) ist für Gitarre und Gesang zuständig und Peter Strutzenberger (Österreich) rundet am Bass den Klangbogen ab. Lieder von Pirron & Knapp, Hermann Leopoldi, Georg Danzer und weiterer Künstler kleiden „Weana & Yankee“ zur Freude der Zuhörer*innen in ein neues Gewand, von Country bis zu Blues und Swing. Der Zutritt ist frei. Spenden nimmt das ehrenamtlich tätige Team des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“ gerne an. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868 bzw. E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Es gelten bei diesem Konzert die aktuellen Corona-Richtlinien. Auskünfte über andere Gastspiele im „Kultur-Stadl Eßling“ gibt die Obfrau des Kultur-Vereines „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi: Telefon 0699/180 646 40. Zuschriften an die Vereinsleitung per E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Musiker „Weana & Yankee“: www.weana-yankee.at

Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

