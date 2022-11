Winter-Highlights auf Schloss Hof

Weihnachtsmarkt, Konzerte, Kinderprogramm und Tea-Time

St. Pölten (OTS/NLK) - Von morgen, Samstag, 19. November, bis Sonntag, 18. Dezember, sowie zusätzlich am Donnerstag, 8., und Freitag, 9. Dezember, wird auf Schloss Hof an den Wochenenden mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt für jede Menge weihnachtliches Flair gesorgt. Im Außenbereich und der Orangerie präsentieren dabei jeweils von 10 bis 19 Uhr rund 80 Aussteller ihre selbstgefertigten Handwerksprodukte und Geschenkideen.

Neben dem Kunsthandwerk und entsprechender Kulinarik warten auf Schloss Hof aber auch Konzerte und ein buntes Kinderprogramm: So liefern Bläserensembles im Arkadenhof des Schlosses weihnachtliche Klänge, während im Schloss die die Ausstellung „Geschichten zur Weihnachtszeit. Ein Adventkalender für Groß und Klein“ in 24 Stationen von Weihnachtsbrüchen, -geschichten und -legenden erzählt. Den jüngsten Gästen verkürzt ein eigenes Kinderprogramm inklusive Karussell, Kindereisenbahn, Weihnachtsbastelwerkstatt, Streichelzoo, Ponyreiten, Kasperltheater und Zaubershows die Wartezeit auf das Christkind.

Dazu gibt es an den Freitagen 25. November und 16. Dezember Workshops für die ganze Familie: Beim Adventkranzworkshop am 25. November mit „Kräuterhexe“ Christa Muhr wird aus Naturmaterialien wie Reisig, Tannenzapfen etc. ein Adventkranz gestaltet. Am 16. Dezember dreht sich dann alles um das Thema „Weihnachtliche Tischdekoration", die aus Tannenzapfen, Zimtstangen, Gewürznelken, Orangen, Kerzen und Tannengrün gebastelt wird.

Im Neuen Jahr – am 15. und 29. Jänner, 5. und 19. Februar sowie 5. und 12. März jeweils ab 13.30 Uhr – lädt Schloss Hof dann zur „Kaiserlichen Tea-Time in der Orangerie“ samt exklusivem Menü und einer Führung durch die Prunkräume im Schloss.

Tickets für das Kasperltheater und die Zaubershows während des Weihnachtsmarktes sind online unter www.imperialtickets.com erhältlich. Nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse