Blau-gelber Genuss am „So schmeckt Niederösterreich“- Adventmarkt im Palais NÖ in Wien

Eröffnung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am 25. November

St. Pölten (OTS) - Am 25. und 26. November lädt die Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ zum stimmungsvollen Adventmarkt ins einzigartige Ambiente des Palais Niederösterreich (Herrengasse 13, 1010 Wien). Bei freiem Eintritt können sich die Gäste von den über 50 „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetrieben kulinarisch verwöhnen lassen. Neben Köstlichkeiten aus allen vier Vierteln begeistern geschmackvolles Kunsthandwerk, besinnliche Chöre und Bläser sowie eine Backstube für Kinder.

Bereits zum 14. Mal öffnet der „So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt heuer am ersten Adventwochenende seine Pforten. An beiden Tagen ist der Markt von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner freut sich nach zweijähriger, coronabedingter Pause besonders auf den Markt und lädt ein: „Der ,So schmeckt Niederösterreich‘-Adventmarkt steht für heimische Lebensmittel und Brauchtum aus allen Regionen unseres Landes. Hier stehen Qualität, gelebte Tradition und der bewusste Genuss ehrlicher Produkte im Mittelpunkt – das ist Niederösterreich mitten in Wien.“ Auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf ist beeindruckt vom Angebot der niederösterreichischen Betriebe und betont: „Im Advent freue ich mich besonders, dass zahlreiche ‚So schmeckt Niederösterreich‘-Partnerbetriebe bewusstes Genießen auf den Adventmärkten mit regionalen Köstlichkeiten ermöglichen und gleichzeitig Bewusstsein für unsere heimischen Schmankerln schaffen. Genießen Sie gemeinsam mit uns blau-gelbe Spezialitäten und Adventtradition aus allen vier Vierteln beim ‚So schmeckt Niederösterreich-Adventmarkt‘!“

Die Leiterin der Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“, Christa Ruspeckhofer, fasst das reiche Angebot zusammen: „Zahlreiche ‚So schmeckt Niederösterreich‘-Partnerbetriebe verwöhnen die Besucherinnen und Besucher mit vorweihnachtlichen Gaumenfreuden für jeden Geschmack: Wärmende Punschvariationen, beste Weine, Liköre und regionale Säfte stillen den Durst. Für das leibliche Wohl sorgen Wild- und Fischspezialitäten, heiße Maroni oder dampfendes Gulasch. Süße Verführungen wie Marillenknödel oder Mohnnudeln warten außerdem auf die Gäste im Innenhof des Palais. Hier wird jeder fündig.“

Kristina Sprenger, die beliebte Schauspielerin, Intendantin und nun auch Buchautorin besucht den Adventmarkt und liest aus ihrem Kinderbuch „Komm mit mir nach Tausendblum“ vor. Gemeinsam mit Niki Osl ist die fast wahre Geschichte entstanden, die ins Land der Feen entführt.

Im Rahmen des Adventmarktes veranstaltet „So schmeckt Niederösterreich" ein vorweihnachtliches Gewinnspiel. Auf www.soschmecktnoe.at kann man eine Gewinnfrage beantworten und mit etwas Glück einen Urlaub, Wirtshaus-Gutscheine oder einen Schmankerlkorb im Gesamtwert von über 400 Euro gewinnen.

