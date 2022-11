Lichteradvent im Stift Klosterneuburg

Ein neuer Höhepunkt im niederösterreichischen Advent: Das Stift und die Stadt Klosterneuburg feiern gemeinsam den „Lichteradvent im Stift Klosterneuburg“:

Wien (OTS) - Freuen Sie sich heuer erstmals auf den Lichteradvent im Stift Klosterneuburg! Inmitten der herrlichen Kulisse eines der schönsten Stifte Österreichs öffnet an allen Adventwochenenden und dem 8.12.2022 in der besinnlichen Vorweihnachtszeit ein traditioneller Adventmarkt:

Eine Krippenausstellung im Marmorsaal, ein umfangreiches Kinder- und Bühnenprogramm, Einblicke in die einzigartige Schatzkammer, sowie Konzerte in der Stiftskirche und natürlich die beeindruckende Kulisse des Stift Klosterneuburg außen, wie auch unterirdisch und in den Innenhöfen zu erleben, verspricht ein neuer Höhepunkt im niederösterreichischen Advent zu werden.

Parallel dazu findet am ersten Adventwochenende der traditionelle und beliebte Adventmarkt der Stiftspfarre im Binderstadl statt. Der Erlös wird, wie jedes Jahr, karitativen Zwecken gespendet.



Jeweils von Mittwoch bis Sonntag findet man den Einlass zu Illumina, einem stimmungsvollen Lichtergarten im eindrucksvollen Konventgarten, welcher üblicherweise nur den Chorherren vorbehalten ist.

Auf einem Rundweg durch diesen verborgenen Garten, die Kellergasse, den Kuchl- und Leopoldihof erleben Sie historische und stimmungsvolle Licht und Klanginstallationen sowie faszinierende Gebäudemappings.

Der Glanz von tausenden Lichtern, vorweihnachtliche Tradition, sakrale und kulturelle Eindrücke versprechen ein Erlebnis für die ganze Familie.

Öffnungszeiten und Tickets:

Adventmarkt der Stiftspfarre im Binderstadl:

Sa 26.11.22 10:00 – 20:00 Uhr

So 27.11.22 10:00 – 20:00 Uhr

Adventmarkt im Stift:

26.11. – 27.11.22

03.12. – 04.12.22

08.12.2022

10.12. – 11.12.22

17.12. – 18.12.22

jeweils von 10:00 – 20:00 Uhr

Lichtergarten im Stift:

23.11.22 – 23.12.22

jeweils Mi - So

16:00 – 21:00 Uhr

24./25./26.12. geschlossen



27.12.22 – 08.01.23

Täglich: 16:00 – 21:00

Tickets sind online unter www.lichtergarten.at erhältlich.



Pressefotos:

Fotos sind im Pressebereich auf der Webseite https://www.lichtergarten.at/presse/ abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Cornelia Klement

ILLUMINA Lichtergarten GmbH

Tel.: +43 1 407 31 3020

E-Mail: presse @ lichtergarten.at

www.lichtergarten.at